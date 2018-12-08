شكرا لقرائتكم موقع أميركي يكشف علاقة مُنفذ حملة التشويه ضد محمد بن سلمان بـ#قطر و#إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أجاب موقع “كونسرفيتايف ريفيو” الإخباري الأميركي، على العديد من التساؤلات حول الغرض والهدف الرئيسي لبعض أعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس، مثل بوب كوركر وليندسي غراهام من وراء الحملة التي يشنونها على المملكة خلال الفترة الماضية.

وأشار الموقع الأميركي إلى أن الإجابة تبدو بسيطة للغاية، مؤكدًا أن الصداقة التي تجمع كوركر وغراهام بإيران وقطر، هي العامل الحاسم في تبنيهما مثل هذه الحملة المشبوهة خلال الفترة الماضية، وتحديدًا منذ اختفاء الصحفي جمال خاشقجي ووفاته داخل مقر القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية.

وأوضح الموقع أن تلك العلاقات المشبوهة أسهمت بشكل رئيسي في استمرار الدعوات داخل مجلس الشيوخ والكونغرس، وهو الأمر الذي اجتذب عدداً من النواب الديمقراطيين الذين قاموا بما يلزم للإبقاء على هذا الملف مفتوحًا داخل أروقة مجلس الشيوخ.

وأرجع الموقع الأميركي تلك الجهود التي تأتي برعاية قطر وإيران إلى رغبة الديمقراطيين في إحراج الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي تربطه علاقات رائعة بالمملكة على مدى عامين تقريبًا من توليه قيادة البيت الأبيض.

وأوضح “كونسرفيتايف ريفيو” أن غراهام وزملاءه فشلوا في تعلم الدروس من أخطاء الماضي، وأبرزها إصرارهم السابق على تغيير النظام في ليبيا ومصر والعراق، مؤكدًا أن غراهام وروبيو وغيرهم انضموا إلى إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في حشد الدعم لإسقاط الحكومة الليبية، وهو الأمر الذي أدى إلى تمكين الجماعات المرتبطة بالقاعدة والجماعة الإسلامية، وهو أيضًا ما أسهم في توفير البيئة التي أنتجت الهجوم الإرهابي على مقر السفارة الأميركية في بني غازي، والذي أودى بحياة أربعة أميركيين، بمن فيهم السفير كريس ستيفنز.

وبيَن الموقع الأميركي أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شريك رائع للولايات المتحدة، وقد اتخذ خطوة غير مسبوقة في تكريس نظامه بالكامل لمحاربة المتطرفين في جميع أنحاء بلاده وبقية الشرق الأوسط.

وأضاف أن ولي العهد يسعى إلى إصلاح السياسات الداخلية للمملكة، كما عزز الحقوق الفردية لجميع المواطنين، بما في ذلك النساء، ووجه موارد البلاد نحو تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

يدشنها محمد بن سلمان الاثنين.. ماذا تعرف عن مدينة الملك سلمان للطاقة؟



فيديو.. ضبط منشأة ذهب ومجوهرات أعلنت عن تخفيضات مضللة



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.