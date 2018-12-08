شكرا لقرائتكم #هيئة_الترفيه تشارك في سباق السعودية لـ #فورمولا_إي_الدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - استمراراً للتعاون بين العديد من الجهات الحكومية، تشارك الهيئة العامة للترفيه مع الهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للثقافة وهيئة تطوير بوابة الدرعية في أحداث وأنشطة سباق “السعودية” للفورمولا إي -الدرعية 2018 الذي ينظمه الاتحاد الدولي للسيارات لموسم 2018-2019 من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري بمحافظة الدرعية.

وأوضحت الهيئة العامة للترفيه أن مشاركتها تأتي كجزء من مسؤوليتها في بناء وتطوير قطاع الترفيه في المملكة الذي يشهد تطوراً ملحوظاً على مختلف الصعد، وذلك استمراراً للتعاون المستمر بين الجهات الحكومية والخاصة لإنجاح المشاريع التي تقوم المملكة على تنفيذها ولاسيما تلك التي تخدم قطاع الترفيه، وتسهم في وضع البلاد على خارطة الوجهات الترفيهية العالمية.

وتأتي مشاركتها من خلال تقديم محتوى غني يصاحب السباق، أحدهما يشكّل منطقة للعائلات تقام فيها أنشطة متنوعة تتضمن ألعاب ومسابقات وأماكن تناول مأكولات ومشروبات تمنح الأسر والأفراد فرصة لقضاء أوقات ممتعة، أما المشاركة الثانية فهي تراثية تحاكي البيت السعودي القديم في “بيت مبارك” والأطعمة التقليدية لتعزيز الأصالة وتراث الأجداد المجيد.

وللاطلاع على التفاصيل دعت الهيئة العامة للترفيه الجميع إلى زيارة موقع روزنامة الترفيه (هنا)، ‏ومتابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي ‏@Roznamah_sa‏ أو من خلال تحميل تطبيق الروزنامة ‏للأجهزة الذكية من خلال الرابط (هنا).

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