شكرا لقرائتكم فطيس بقنه يعزف إيقاع أوبريت #تدلل_ياوطن لحفل افتتاح #الجنادرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أنهى المخرج الكبير فطيس بقنه وضع رؤية فنية وإخراجية جديدة لحفل افتتاح المهرجان الوطني (جنادرية ٣٣)، تحت إشراف اللجنة العليا المنظمة للمهرجان بوزارة الحرس الوطني، المقرر مساء الخميس ٢٠ ديسمبر، برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعريز -حفظه الله-.

ونتجت التحضيرات التي انطلقت منذ أسبوعين عن العمل على تهيئة أكبر مساحة مسرح أقيم عليه حفل الافتتاح على مدى تاريخ المهرجان، باستخدم أحدث التقنيات البصرية والسمعية، فيما اختيار أكثر من ١٥٠٠ مشارك، وحضور الفرق الشعبية من جميع أنحاء المملكة.



كما أن أوبريت الحفل بعنوان “تدلل ياوطن” والذي كتبه الشاعر الكبير فهد عافت ولحنه الدكتور طلال؛ سيحاكي الأوبريتات القديمة، بأداء فنانين فقط، وهما فنان العرب محمد عبده والفنان راشد الماجد.

ويرتبط فطيس بتاريخ عريض مع حفلات الجنادرية، إذ أخرج أوبريتات ما زالت في الذاكرة، منها: “عرايس المملكة”، و”مولد أمة” و”كفاح أجيال” و”فرحة وطن”.

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