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شكرا لقرائتكم 900 ألف ريال مبيعات #مزاد_الهجن الأول في #معرض_الصقور_والصيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - حقق مزاد الهجن الأول الذي نظمه الاتحاد السعودي للهجن ضمن فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي مبيعات بلغت نحو 900 ألف ريال سعودي، وسط تنافس كبير لامتلاك المطايا المعروضة.
وشارك عدد من المنتجين السعوديين ومختبر الإمارات الذكي في المزاد، حيث بيعت الأعلى ثمناً بـ 170 ألف ريال، وهي من نوع قعود، وملكيتها لمركز الإمارات الذكي للهجن.
وشهد المزاد بيع 4 مطايا لمشترٍ واحد، و 3 أخرى لمشترٍ آخر، وبيعت البقية لملاك فرادى.
ويهدف الاتحاد السعودي للهجن من تنظيم مزاد الهجن الأول إلى دعم المنتجين لسلالات الهجن العربية النادرة، مما ينعكس على الارتقاء بصناعة سباقات الهجن.
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