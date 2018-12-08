شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجعيد رئيسةً لقسم التدريب بمستشفى الهدا العسكري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

أصدر مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف اللواء الطبيب حامد بن علي الغامدي قرارا يقضي بتكليف نادية بنت ثواب الجعيد برئاسة قسم التدريب الإداري بإدارة الشؤون الأكاديمية لمستشفى القوات المسلحة بالهدا اعتبارا من 1440/3/27.

‏يذكر أن نادية الجعيد من الكفاءات الوطنية المميزة إدارياً وأكاديميا إذ تعد من المؤسسين لمعهد التمريض بالطائف التابع لوزارة الدفاع من عام 2003، وقد تخرج على يدها العديد من الدفعات بعدما نهلوا من علمها وتتلمذوا على يديها، وهي ومدربة ملهمة تحمل عضوية جمعية المدربين السعوديين وعضوية اتحاد المدربين العرب والابنة البارة للجمعية السعودية للإدارة منذ أكثر من 13 عاماً، في حين قد كلفت بإدارة مركز القيادة بالجمعية تحت جامعة الملك سعود نظير إنجازاتها للجمعية على مدى سنوات.

وتعد الجعيد من القيادات النسائية البارزة، وقد تم تكريمها من بين 100 شخصية عربية مؤثرة بالمجتمع من قبل اتحاد رواد الأعمال العرب وتم تنصيبها في نوفمبر 2018 سفيرة للنوايا الحسنة والعدالة والسلام.