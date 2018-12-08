شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «هيئة الأركان»: 4 أعوام حافلة بالإنجازات تعكس حكمة وحنكة الملك سلمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي أننا نعيش في ظل مسيرة عطاء ونماء وتوالي مراحل التنمية والبناء، في عهد ملك الحزم والعزم، وتطل علينا هذه الأيام ذكرى مجيدة ومشاعر سعيدة نستعيد خلالها ذكرى الأمجاد؛ لتحكي إنجازات الأحفاد على خطى الأجداد وتجدد مشاعر الوفاء وصدق الانتماء في وطن العز والسؤدد والإباء.

وقال في تصريح بهذه المناسبة: «إننا مؤمنون بعهد جديد، قائم على الشفافية والعدالة، بالرغم من الظروف التي تحيط بالمملكة من كل الجوانب، إلا أن خطط حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تنموية شاملة في شتى مناحي الحياة وفي جميع الوزارات والقطاعات، وهي شاهد عيان على أننا قادرون بتوفيق الله على المضي قدما على طريق النماء والتطوير، سائرون قيادة وشعباً في طريق التنمية والارتقاء بهذا الوطن والذود عن مقدراته ولتكون وحدة صفنا ولحمتنا الوطنية هي نهجنا ونبراسنا».

وأضاف رئيس هيئة الأركان العامة أن استحضار الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين وإستراتيجية الحزم والعزم في الإصلاح والتطوير والتجديد، وإعادة بناء الدولة الحديثة على أسس عصرية لرفع كفاءة جميع القطاعات الحكومية، وصولاً إلى المشروع الوطني المتكامل وفق رؤية 2030، والعبور نحو المستقبل المشرق -إن شاء الله- تدعونا جميعاً للفخر والاعتزاز والانتماء الصادق لهذا الوطن المعطاء.

وأردف: لقد احتل تطوير وزارة الدفاع أولوية إستراتيجية لدى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية؛ وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لما تمثله القوات المسلحة من أهمية بالغة في حفظ الوطن وأمن المواطن، فجاء تطوير الوزارة ليقدم إستراتيجية متكاملة للرقي بمنظومة القوات المسلحة، ما سيكون له الأثر البالغ في ارتقاء العمل لمستويات وعطاءات ونتائج ستبهر الجميع، وستنعكس إيجاباً على قواتنا المسلحة لتكون في مصاف القوات العالمية المتقدمة تقنياً وعسكرياً.

وتابع: أربعة أعوام حافلة بالإنجازات والتطوير تؤسس لمستقبل واعد، وتعكس حكمة القائد المحنك، وصواب رأيه، وصلابة قراره، وبعد نظرته، وسداد حكمته. ولا شك أن ما حفلت به هذه الأعوام الأربعة هو بطبيعة الحال نتاج تجربة رائدة في الحُكْم والإدارة تذكيها همة قائد قوي العزم والإرادة، يعمل وفق منهج قويم يستند إلى كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، ويتطلع إلى خدمة الإسلام وإعلاء شأن المسلمين والرقي بهذه البلاد المباركة إلى المكانة السامية التي تليق بموطن شرَّفه الله بخدمة الحرمين الشريفين.

واختتم الفريق الرويلي تصريحه سائلاً الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في كل مساعيهما، ويمكن لهذا الوطن وأن ينصر جنوده البواسل، وأن يرحم شهداءنا ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يديم مجد هذا الوطن ويعز قيادته وأن يعيننا جميعاً على القيام بواجب الولاء والمواطنة على وجهها الأكمل ليظل هذا الوطن شامخاً فوق قمم المجد، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء إنه سميع قريب.