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انت الان تتابع محتوى غني و"بيت مبارك".. هكذا تظهر "الترفيه" في فورمولا إي-الدرعية 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تشارك الهيئة العامة للترفيه مع الهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للثقافة، وهيئة تطوير بوابة الدرعية؛ في أحداث وأنشطة سباق "السعودية" للفورمولا إي -الدرعية 2018- الذي ينظمه الاتحاد الدولي للسيارات لموسم 2018-2019 من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري بمحافظة الدرعية؛ استمراراً للتعاون بين العديد من الجهات الحكومية.
وأوضحت الهيئة العامة للترفيه أن مشاركتها تأتي كجزء من مسؤوليتها في بناء وتطوير قطاع الترفيه في المملكة، الذي يشهد تطوراً ملحوظاً على مختلف الصعد؛ استمراراً للتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لإنجاح المشاريع التي تقوم المملكة على تنفيذها، ولاسيما تلك التي تخدم قطاع الترفيه، وتسهم في وضع البلاد على خارطة الوجهات الترفيهية العالمية.
وتأتي مشاركة "الترفيه" من خلال تقديم محتوى غني يصاحب السباق، أحدهما يشكّل منطقة للعائلات تقام فيها أنشطة متنوعة تتضمن ألعابًا ومسابقات وأماكن تناول مأكولات ومشروبات تمنح الأسر والأفراد فرصة لقضاء أوقات ممتعة. أما المشاركة الثانية فهي تراثية تحاكي البيت السعودي القديم في "بيت مبارك" والأطعمة التقليدية؛ لتعزيز الأصالة وتراث الأجداد المجيد.
ودعت الهيئة العامة للترفيه الجميع إلى زيارة موقع روزنامة الترفيه: "www.roznamah.sa"، ومتابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي: @Roznamah_sa ، أو من خلال تحميل تطبيق الروزنامة للأجهزة الذكية من خلال الرابط: "https://land.ly/mnipN9".
محتوى غني و"بيت مبارك".. هكذا تظهر "الترفيه" في فورمولا إي-الدرعية 2018عبدالله الراجحي الخليج 365 2018-12-08
تشارك الهيئة العامة للترفيه مع الهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للثقافة، وهيئة تطوير بوابة الدرعية؛ في أحداث وأنشطة سباق "السعودية" للفورمولا إي -الدرعية 2018- الذي ينظمه الاتحاد الدولي للسيارات لموسم 2018-2019 من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري بمحافظة الدرعية؛ استمراراً للتعاون بين العديد من الجهات الحكومية.
وأوضحت الهيئة العامة للترفيه أن مشاركتها تأتي كجزء من مسؤوليتها في بناء وتطوير قطاع الترفيه في المملكة، الذي يشهد تطوراً ملحوظاً على مختلف الصعد؛ استمراراً للتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لإنجاح المشاريع التي تقوم المملكة على تنفيذها، ولاسيما تلك التي تخدم قطاع الترفيه، وتسهم في وضع البلاد على خارطة الوجهات الترفيهية العالمية.
وتأتي مشاركة "الترفيه" من خلال تقديم محتوى غني يصاحب السباق، أحدهما يشكّل منطقة للعائلات تقام فيها أنشطة متنوعة تتضمن ألعابًا ومسابقات وأماكن تناول مأكولات ومشروبات تمنح الأسر والأفراد فرصة لقضاء أوقات ممتعة. أما المشاركة الثانية فهي تراثية تحاكي البيت السعودي القديم في "بيت مبارك" والأطعمة التقليدية؛ لتعزيز الأصالة وتراث الأجداد المجيد.
ودعت الهيئة العامة للترفيه الجميع إلى زيارة موقع روزنامة الترفيه: "www.roznamah.sa"، ومتابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي: @Roznamah_sa ، أو من خلال تحميل تطبيق الروزنامة للأجهزة الذكية من خلال الرابط: "https://land.ly/mnipN9".
08 ديسمبر 2018 - 1 ربيع الآخر 1440
03:28 PM
منطقة عائلات وأنشطة تشمل ألعابًا ومسابقات.. والدعوة لزيارة موقع الروزنامة وحسابها
تشارك الهيئة العامة للترفيه مع الهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للثقافة، وهيئة تطوير بوابة الدرعية؛ في أحداث وأنشطة سباق "السعودية" للفورمولا إي -الدرعية 2018- الذي ينظمه الاتحاد الدولي للسيارات لموسم 2018-2019 من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري بمحافظة الدرعية؛ استمراراً للتعاون بين العديد من الجهات الحكومية.
وأوضحت الهيئة العامة للترفيه أن مشاركتها تأتي كجزء من مسؤوليتها في بناء وتطوير قطاع الترفيه في المملكة، الذي يشهد تطوراً ملحوظاً على مختلف الصعد؛ استمراراً للتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لإنجاح المشاريع التي تقوم المملكة على تنفيذها، ولاسيما تلك التي تخدم قطاع الترفيه، وتسهم في وضع البلاد على خارطة الوجهات الترفيهية العالمية.
وتأتي مشاركة "الترفيه" من خلال تقديم محتوى غني يصاحب السباق، أحدهما يشكّل منطقة للعائلات تقام فيها أنشطة متنوعة تتضمن ألعابًا ومسابقات وأماكن تناول مأكولات ومشروبات تمنح الأسر والأفراد فرصة لقضاء أوقات ممتعة. أما المشاركة الثانية فهي تراثية تحاكي البيت السعودي القديم في "بيت مبارك" والأطعمة التقليدية؛ لتعزيز الأصالة وتراث الأجداد المجيد.
ودعت الهيئة العامة للترفيه الجميع إلى زيارة موقع روزنامة الترفيه: "www.roznamah.sa"، ومتابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي: @Roznamah_sa ، أو من خلال تحميل تطبيق الروزنامة للأجهزة الذكية من خلال الرابط: "https://land.ly/mnipN9".
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المصدر : الخليج 365
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