أمانة جدة تفتح غداً باب الترشح لـ18 طائفة مهنية

محمد بن مسعود - الدمام - تستمر 15 يوماً لاختيار رئيس ونائب

تبدأ أمانة محافظة يوم غد الأحد ولمدة 15 يوماً في استقبال طلبات وتسجيل المرشحين والناخبين لاختيار رئيس ونائب رئيس لـ18 طائفة مهنية مختلفة بمحافظة جدة، وذلك عبر بوابتها الإلكترونية للناخبين، وبصالة خدمة العملاء في مقر الأمانة للمرشحين.

وبيّنت الأمانة أنه على الراغبين في الترشّح الحضور إلى مبنى أمانة جدة "صالة خدمات العملاء" خلال الفترة المحددة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، محددة 12 يوماً لاستكمال إجراءات المرشحين ورفعها للمحافظة، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 7/ 5/ 1440هـ وحتى الخميس 18/ 5/ 1440هـ.

ووضعت الأمانة عدداً من شروط الترشح لتلك المناصب منها أن يكون المرشح سعودي الجنسية، وممارساً للمهنة المرشح لها لمدة لا تقل عن عام، وألا يزيد عمر المرشح على 65 عاماً، وأن يكون المرشح مشهوداً له بالاستقامة وحسن السيرة والسلوك، وأن يكون ملماً بالقراءة والكتابة، وخالياً من العيوب الصحية التي تعيق عمله، كما اشترطت الأمانة ضرورة إحضار عدد صورتين شخصيتين حديثتين.

حددت الأمانة شروط التقدم لقائمة الناخبين؛ وهي أن يكون نشاط الفرد مطابقاً لمجال أعمال المهنة أو الطائفة، مع إحضار صورة إثبات الهوية الشخصية مع الأصل للمطابقة، وصورة شخصية حديثة.

يُذكر أن أمانة جدة حددت الفترة من يوم الاثنين 22/ 5/ 1440هـ ولمدة ثلاثة أيام موعداً للمقابلات الشخصية، وستعلن أسماء المرشحين يوم الأربعاء الموافق 1/ 6/ 1440هـ، وتستقبل الطعون في المرشحين يوم الأحد 5/ 6/ 1440هـ وحتى يوم الثلاثاء 7/ 6/ 1440هـ لمدة ثلاثة أيام فقط، فيما تقررت فترة الاقتراع وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 12/ 6/ 1440هـ من الساعة 5م وحتى 9م بمقر الأمانة الرئيسي.