- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
انت الان تتابع إحصائية مجاهدي جازان: القبض على 325 مهرباً وضبط 8933 متسللاً خلال عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نجح فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خلال العام الماضي في القبض على 325 مهرباً، وضبط 8933 متسللاً، و54 متهماً بتهريب متسللين.
وأوضح المتحدث الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله بن قزيز، أنه وفي إطار تنفيذ مهام فرع إدارة المجاهدين في مساندة المهام الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات، ومنع التسلل بمنطقة جازان، فقد تم توقيف عدد كبير من المخالفين وُجد في حوزتهم 40 سلاحاً منوعاً، و42363 طلقة حية متنوعة و23 مخزن ذخيرة مختلفة الأنواع، و6 عبوات ألعاب نارية، و944 كيلوجراماً و263 جراماً من الحشيش المخدر، و10298 لتراً من الخمور، بالإضافة إلى 64 طناً ومائتين وسبعة وعشرين كيلو ومائتي جرام من نبات القات، و3809 أقراص كبتاجون، و109 أكياس شمة، و49 عبوة تمباك.
وأضاف "ابن قزيز" أنه تم التحفظ على 688 سيارة و19 دراجة نارية؛ لاستخدامها في جرائم تهريب متنوعة، و167.921 ريالاً سعودياً و33.500 ريال يمني.
وأكد "ابن قزيز" أن رجال إدارة المجاهدين بمنطقة جازان ماضون في مكافحة جرائم التهريب والتسلل، وتكثيف الوجود الأمني في حدود مسؤوليات الفرع، ورصد الطرق الوعرة والأوكار التي يقطنها المهربون والمتسللون، والتعامل معها عبر الدوريات الراجلة والراكبة.
إحصائية مجاهدي جازان: القبض على 325 مهرباً وضبط 8933 متسللاً خلال عامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-08
نجح فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خلال العام الماضي في القبض على 325 مهرباً، وضبط 8933 متسللاً، و54 متهماً بتهريب متسللين.
وأوضح المتحدث الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله بن قزيز، أنه وفي إطار تنفيذ مهام فرع إدارة المجاهدين في مساندة المهام الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات، ومنع التسلل بمنطقة جازان، فقد تم توقيف عدد كبير من المخالفين وُجد في حوزتهم 40 سلاحاً منوعاً، و42363 طلقة حية متنوعة و23 مخزن ذخيرة مختلفة الأنواع، و6 عبوات ألعاب نارية، و944 كيلوجراماً و263 جراماً من الحشيش المخدر، و10298 لتراً من الخمور، بالإضافة إلى 64 طناً ومائتين وسبعة وعشرين كيلو ومائتي جرام من نبات القات، و3809 أقراص كبتاجون، و109 أكياس شمة، و49 عبوة تمباك.
وأضاف "ابن قزيز" أنه تم التحفظ على 688 سيارة و19 دراجة نارية؛ لاستخدامها في جرائم تهريب متنوعة، و167.921 ريالاً سعودياً و33.500 ريال يمني.
وأكد "ابن قزيز" أن رجال إدارة المجاهدين بمنطقة جازان ماضون في مكافحة جرائم التهريب والتسلل، وتكثيف الوجود الأمني في حدود مسؤوليات الفرع، ورصد الطرق الوعرة والأوكار التي يقطنها المهربون والمتسللون، والتعامل معها عبر الدوريات الراجلة والراكبة.
08 ديسمبر 2018 - 1 ربيع الآخر 1440
03:21 PM
مداهمة الأوكار تنتهي بضبط كمية من الأسلحة والذخائر والمخدرات ومبالغ مالية
نجح فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خلال العام الماضي في القبض على 325 مهرباً، وضبط 8933 متسللاً، و54 متهماً بتهريب متسللين.
وأوضح المتحدث الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله بن قزيز، أنه وفي إطار تنفيذ مهام فرع إدارة المجاهدين في مساندة المهام الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات، ومنع التسلل بمنطقة جازان، فقد تم توقيف عدد كبير من المخالفين وُجد في حوزتهم 40 سلاحاً منوعاً، و42363 طلقة حية متنوعة و23 مخزن ذخيرة مختلفة الأنواع، و6 عبوات ألعاب نارية، و944 كيلوجراماً و263 جراماً من الحشيش المخدر، و10298 لتراً من الخمور، بالإضافة إلى 64 طناً ومائتين وسبعة وعشرين كيلو ومائتي جرام من نبات القات، و3809 أقراص كبتاجون، و109 أكياس شمة، و49 عبوة تمباك.
وأضاف "ابن قزيز" أنه تم التحفظ على 688 سيارة و19 دراجة نارية؛ لاستخدامها في جرائم تهريب متنوعة، و167.921 ريالاً سعودياً و33.500 ريال يمني.
وأكد "ابن قزيز" أن رجال إدارة المجاهدين بمنطقة جازان ماضون في مكافحة جرائم التهريب والتسلل، وتكثيف الوجود الأمني في حدود مسؤوليات الفرع، ورصد الطرق الوعرة والأوكار التي يقطنها المهربون والمتسللون، والتعامل معها عبر الدوريات الراجلة والراكبة.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، إحصائية مجاهدي جازان: القبض على 325 مهرباً وضبط 8933 متسللاً خلال عام ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية مجاهدي جازان: القبض على 325 مهرباً وضبط 8933 متسللاً خلال عام على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .