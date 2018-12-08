"التجارة" تطلق خدمة قرارات الشركاء الإلكترونية

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أطلقت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، خدمة قرارات الشركاء الإلكترونية؛ لتمكين الشركات من إصدار القرارات والتعديل على العقود والسجل التجاري إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة الوزارة.
وذكرت الوزارة أن الخدمة الإلكترونية ستمكّن الشركاء من الإصدار والموافقة على قرارات تعديل العقد والسجل التجاري إلكترونيّاً، دون الحاجة إلى زيارة فروع الوزارة وكتابة العدل من أجل التوثيق، وذلك عبر رسائل التحقق الإلكتروني، بالإضافة إلى مساهمة الخدمة في تقليل الوقت والجهد على المستفيدين عبر التحديث الفوري لعقد التأسيس، وأيضاً السجل التجاري.
وأوضحت أنه بإمكان المستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني وتقديم الطلب بكل سهولة بعد موافقة الشركاء وسداد رسوم الإصدار.
وقالت "التجارة": القرارات التي يمكن تقديمها عبر النظام الإلكتروني هي: "قرار تعديل عقد التأسيس، وقرار تحول الشركة، وقرار استمرار الشركة، وقرار تخفيض رأس المال، وقرار تصفية الشركة، وقرار الشركة كشركة دامجة، وقرار الشركة كشركة مندمجة، بالإضافة إلى قرار تحول الشركة إلى مؤسسة".
وتأتي الخدمة امتداداً للمبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة "ثقة" لخدمات الأعمال لخدمة القطاعين التجاري والاستثماري في المملكة، وتمكين القطاع الخاص وتيسير إجراءات مزاولة الأعمال التجارية وتحفيز بيئة الاستثمار.
ودعت الوزارة جميع الشركات إلى تحديث بيانات عقودهم وقراراتهم عبر زيارة بوابة خدمات الشركات Com.cr.sa من أجل الاستفادة من الخدمة الإلكترونية.
"التجارة" تطلق خدمة قرارات الشركاء الإلكترونيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-08
أطلقت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، خدمة قرارات الشركاء الإلكترونية؛ لتمكين الشركات من إصدار القرارات والتعديل على العقود والسجل التجاري إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة الوزارة.
وذكرت الوزارة أن الخدمة الإلكترونية ستمكّن الشركاء من الإصدار والموافقة على قرارات تعديل العقد والسجل التجاري إلكترونيّاً، دون الحاجة إلى زيارة فروع الوزارة وكتابة العدل من أجل التوثيق، وذلك عبر رسائل التحقق الإلكتروني، بالإضافة إلى مساهمة الخدمة في تقليل الوقت والجهد على المستفيدين عبر التحديث الفوري لعقد التأسيس، وأيضاً السجل التجاري.
وأوضحت أنه بإمكان المستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني وتقديم الطلب بكل سهولة بعد موافقة الشركاء وسداد رسوم الإصدار.
وقالت "التجارة": القرارات التي يمكن تقديمها عبر النظام الإلكتروني هي: "قرار تعديل عقد التأسيس، وقرار تحول الشركة، وقرار استمرار الشركة، وقرار تخفيض رأس المال، وقرار تصفية الشركة، وقرار الشركة كشركة دامجة، وقرار الشركة كشركة مندمجة، بالإضافة إلى قرار تحول الشركة إلى مؤسسة".
وتأتي الخدمة امتداداً للمبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة "ثقة" لخدمات الأعمال لخدمة القطاعين التجاري والاستثماري في المملكة، وتمكين القطاع الخاص وتيسير إجراءات مزاولة الأعمال التجارية وتحفيز بيئة الاستثمار.
ودعت الوزارة جميع الشركات إلى تحديث بيانات عقودهم وقراراتهم عبر زيارة بوابة خدمات الشركات Com.cr.sa من أجل الاستفادة من الخدمة الإلكترونية.
08 ديسمبر 2018 - 1 ربيع الآخر 1440
03:18 PM
لإعطاء الفرصة للتعديل على العقود والسجل التجاري
أطلقت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، خدمة قرارات الشركاء الإلكترونية؛ لتمكين الشركات من إصدار القرارات والتعديل على العقود والسجل التجاري إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة الوزارة.
وذكرت الوزارة أن الخدمة الإلكترونية ستمكّن الشركاء من الإصدار والموافقة على قرارات تعديل العقد والسجل التجاري إلكترونيّاً، دون الحاجة إلى زيارة فروع الوزارة وكتابة العدل من أجل التوثيق، وذلك عبر رسائل التحقق الإلكتروني، بالإضافة إلى مساهمة الخدمة في تقليل الوقت والجهد على المستفيدين عبر التحديث الفوري لعقد التأسيس، وأيضاً السجل التجاري.
وأوضحت أنه بإمكان المستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني وتقديم الطلب بكل سهولة بعد موافقة الشركاء وسداد رسوم الإصدار.
وقالت "التجارة": القرارات التي يمكن تقديمها عبر النظام الإلكتروني هي: "قرار تعديل عقد التأسيس، وقرار تحول الشركة، وقرار استمرار الشركة، وقرار تخفيض رأس المال، وقرار تصفية الشركة، وقرار الشركة كشركة دامجة، وقرار الشركة كشركة مندمجة، بالإضافة إلى قرار تحول الشركة إلى مؤسسة".
وتأتي الخدمة امتداداً للمبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة "ثقة" لخدمات الأعمال لخدمة القطاعين التجاري والاستثماري في المملكة، وتمكين القطاع الخاص وتيسير إجراءات مزاولة الأعمال التجارية وتحفيز بيئة الاستثمار.
ودعت الوزارة جميع الشركات إلى تحديث بيانات عقودهم وقراراتهم عبر زيارة بوابة خدمات الشركات Com.cr.sa من أجل الاستفادة من الخدمة الإلكترونية.
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المصدر : الخليج 365
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