شرطة الرياض: القبض على شخصين ارتكبا جرائم سطو على محالّ تجارية

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محمد بن مسعود - الدمام - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على اثنين من المواطنين في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سطو على محالّ تجارية، واعتداء على أشخاص وسلب ما بحوزتهم من الأموال والممتلكات باستخدام أسلحة وسيارات قاموا بسرقتها لهذا الغرض. وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب ٢٦ جريمة سطو وسلب، حيث جرى إيقافهم وإحالة القضية إلى النيابة العامة.
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن المواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
شرطة الرياض: القبض على شخصين ارتكبا جرائم سطو على محالّ تجاريةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2018-12-08
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على اثنين من المواطنين في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سطو على محالّ تجارية، واعتداء على أشخاص وسلب ما بحوزتهم من الأموال والممتلكات باستخدام أسلحة وسيارات قاموا بسرقتها لهذا الغرض. وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب ٢٦ جريمة سطو وسلب، حيث جرى إيقافهم وإحالة القضية إلى النيابة العامة.
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن المواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
08 ديسمبر 2018 - 1 ربيع الآخر 1440
03:08 PM
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على اثنين من المواطنين في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سطو على محالّ تجارية، واعتداء على أشخاص وسلب ما بحوزتهم من الأموال والممتلكات باستخدام أسلحة وسيارات قاموا بسرقتها لهذا الغرض. وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب ٢٦ جريمة سطو وسلب، حيث جرى إيقافهم وإحالة القضية إلى النيابة العامة.
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن المواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
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المصدر : الخليج 365
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