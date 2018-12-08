ذكرى البيعة / مدير فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة يهنئ القيادة بذكرى البيعة الرابعة

جدة 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسرفع مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد بن سباح العتيبي ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، بمناسبة حلول الذكرى الرابعة لتوليه رعاه الله مقاليد الحكم.وأشاد العتيبي بالنظرة الحكيمة والانجازات التنموية والاصلاحات الاقتصادية التي شهدتها البلاد والتي أسهمت بفاعلية في تحقيق تطور شامل لجميع مؤسسات ومنشآت الدولة.وقال : إن الاهتمام والرعاية الكريمتين التى يحظى بهما أبناء وطننا الغالي من لدن والدنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين والنابعة من حصره حفظه الله على تلمس احتياجات الوطن والمواطنين ، يظهر جلياً من الزيارات الميمونة التي قام بها - رعاه الله - مؤخراً لعدد من مناطق المملكة دشن خلالها العديد من المشروعات التنموية التي ستسهم بفاعلية في دفع عجلة النمو والتطورالتي تعيشها البلاد هذه الأيام لتوفير كافة سبل الرفاهية والحياة الكريمة للمواطنين .وأكد المهندس خالد بن سباح العتيبي ، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تتبوأ مكانة مرموقة بين دول العالم لدورها القيادي والفاعل إقليمياً وعربياً ودولياً، منوهاً بجهوده - أيده الله - في خدمة قضايا الأمة الإسلامية والعربية وخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة .وأضاف: تتجلى في هذه المناسبة معاني التلاحم والتعاضد والوقوف صفاً واحداً مع قيادتنا في مواجهة كيد الكائدين والحاقدين ، داعياً الله العلي القدير أن يمكّن لولاة أمرنا ويسدد خطاهم، وأن يديم على مملكتنا الغالية أمنها وأمانها واستقرارها.// انتهى //15:03ت م0114