السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة تشارك في مشروع كيف نكون قدوة



مكة المكرمة 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واس

التقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري اليوم، بفريق العمل المشارك في مشروع كيف نكون قدوة في نسخته الثالثة ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي وذلك بمقر الهيئة بمكة.

ويشارك فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة بتقديم مبادرة بعنوان "الحج والعمرة توحيد خالص، وسلوك قويم ومظهر حضاري" حظيت المبادرة بموافقة صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ضمن المبادرات المقدمة لملتقى مكة الثقافي.

وأوضح الشيخ العمري أن مشاركة الهيئة ستكون من خلال مراكزها التوجيهية المنتشرة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة موكدًا على ضرورة تقديم البرامج والفعاليات النوعية التي تحقق الهدف المنشود لمشروع كيف نكون قدوة في تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة.

كما عقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اجتماعًا مع أعضاء إدارة التوعية والتوجيه بفرع منطقة مكة المكرمة، مناقشًا البرامج التوعوية والتوجيهية المقدمة في العام الحالي١٤٤٠ وتضمين برامج وفعاليات مشروع كيف نكون قدوة للبرامج المقدمة لتوافق خطة وكالة التوعية والتوجيه.

وتحظى هذه البرامج والفعاليات باهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .

// انتهى //

14:53ت م

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مكة المكرمة 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسالتقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري اليوم، بفريق العمل المشارك في مشروع كيف نكون قدوة في نسخته الثالثة ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي وذلك بمقر الهيئة بمكة.ويشارك فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة بتقديم مبادرة بعنوان "الحج والعمرة توحيد خالص، وسلوك قويم ومظهر حضاري" حظيت المبادرة بموافقة صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ضمن المبادرات المقدمة لملتقى مكة الثقافي.وأوضح الشيخ العمري أن مشاركة الهيئة ستكون من خلال مراكزها التوجيهية المنتشرة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة موكدًا على ضرورة تقديم البرامج والفعاليات النوعية التي تحقق الهدف المنشود لمشروع كيف نكون قدوة في تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة.كما عقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اجتماعًا مع أعضاء إدارة التوعية والتوجيه بفرع منطقة مكة المكرمة، مناقشًا البرامج التوعوية والتوجيهية المقدمة في العام الحالي١٤٤٠ وتضمين برامج وفعاليات مشروع كيف نكون قدوة للبرامج المقدمة لتوافق خطة وكالة التوعية والتوجيه.وتحظى هذه البرامج والفعاليات باهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .// انتهى //14:53ت م0111

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