السعودية اليوم / سياحة المدينة المنورة تصدر رخص تأهيل لممارسة نشاط السياحة الزراعية

المدينة المنورة 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسأصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة مؤخراً عبر برنامج السياحة الزراعية " أرياف " رخص تأهيل لممارسة نشاط السياحة الزراعية لعدد ستة مزارع بالمدينة المنورة بهدف تطوير المزارع وتنويع مصادر دخلها لضمان استدامتها ، بالإضافة إلى خلق بيئة زراعية ريفية تجذب الأهالي والزوار من خلال البرامج والأنشطة السياحية في المزارع وهو ما يساهم في تنمية الحركة السياحية وتوفير دخل إضافي وفرص وظيفية للمواطنين .وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل بن خالد المدني أن المنطقة تمتلك إرثاً زراعياً هاماً من خلال العدد الكبير من المزارع التي تنتشر بمختلف المواقع بالمدينة المنورة ، كما أنها تشكل رافداً اقتصادياً مهماً للمملكة حيث تساهم مبادرة السياحة الزراعية في فتح المجال أمام ملاك المزارع لتطويرها بالشكل الذي يجعل منها وجهة سياحية للأهالي والزوار الأمر الذي سيكون له الأثر الكبير في دعم السياحة الوطنية ، كما يسهم مشروع السياحة الزراعية على مساعدة المزارعين بتحمل أعباء المزارع وإضافة دخل مالي يضاف للزراعة التقليدية .وأضاف المهندس المدني أن السياحة الزراعية مشروع رائد يصب في رؤية المملكة 2030 ويعيد تشكيل الخريطة السياحية والزراعية بالمملكة ويقدم فرص عمل للشباب السعودي ويسعى إلى إيجاد بدائل مميزة لقطاع الإيواء السياحي والسفر والاستمتاع بالطبيعة .يُذكر أن السياحة الزراعية "أرياف" هي إحدى برامج الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتطوير صناعة السياحة الوطنية التي تسعى الهيئة من خلالها إلى زيادة الرحلات السياحية للمناطق الريفية والزراعية في المملكة وما يتحقق منها من عوائد اقتصادية واجتماعية على المواطنين في تلك المناطق ، ودعت الهيئة كافة المهتمين الراغبين في الحصول على رخصة " أرياف " بزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على الشبكة العنكبوتية والتعرف أكثر على تفاصيل الرخصة والمميزات التي تمنح لحامليها من خلال الانضمام لبرنامج السياحة الزراعية .// انتهى //14:53ت م0110