ذكرى البيعة / محافظ المؤسسة العامة للحبوب : مضى الملك سلمان قدماً في سبيل رفعة الوطن وشعبه

الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسرفع معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس بإسمه ونيابة عن منسوبي المؤسسة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة وتوليه مقاليد الحكم،التي مضى فيها ملك الحزم والعزم قدما في سبيل رفعة هذا الوطن وشعبه.وقال معاليه بهذه المناسبة :" إن الوطن يحتفل اليوم بذكرى عزيزة على قلوبنا، سار فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - على نهج من سبقوه من الملوك الذين أسس لهم المغفور له بمشيئة الله الملك عبد العزيز آل سعود طريق الشموخ والصلاح بعد أن وحد أجزاء دولتنا الحديثة تحت راية التوحيد فقامت الدولة الحديثة ".وأضاف : اليوم تعيش بلادنا، ولله الحمد، مرحلة مهمة يشهد فيها الاقتصاد السعودي العديد من التحولات التي تستهدف تنويع الاقتصاد بخفض الاعتماد على النفط وتحفيز القطاع غير النفطي وتشجيع القطاع الخاص السعودي وافساح المجال أمامه لزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني وذلك من خلال خطط وبرامج رؤية المملكة 2030م التي يشرف على تنفيذها سمو ولي العهد - حفظه الله -.وأشار معاليه إلى أن النجاحات التي حققتها المملكة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعديد من المجالات الأخرى محل اعتزاز وفخر لنا كمواطنين بقادتنا - حفظهم الله - وسعيهم الدائم لتحقيق الرفاهية من خلال الخطط والمشاريع التنموية التي تخدم الوطن والمواطن ومن يعيش على هذه الأرض المباركة لتعود عليهم بالنفع.وبين المهندس الفارس أن المؤسسة العامة للحبوب أحد أهم القطاعات الحيوية في المملكة لما لهذا القطاع من أهمية استراتيجية في دعم الأمن الغذائي الوطني، التي أولاها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - جل اهتماماته، حيث تتولى المؤسسة حالياً الإشراف على تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة التي تسعى إلى تحقيق خمسة أهداف استراتيجية هي، تحقيق نظام إنتاج غذائي محلي مستدام للسلع ذات الميز التفاضلية، تحقيق تنوع واستقرار مصادر الغذاء الخارجية، ضمان الحصول على غذاء آمن ومغذ والترويج للعادات الغذائية الصحية المتوازنة، بناء قدرات الجاهزية لمواجهة المخاطر المتعلقة بالأمن الغذائي، إضافة إلى تطوير نموذج عمل مؤسسي على المستوى الوطني وضمان حوكمة واضحة ومسؤولة.وفي إطار إعادة الهيكلة التي يشهدها ملف الأمن الغذائي منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم شهد ملف تخصيص قطاع المطاحن التابع للمؤسسة إنجازات عديدة ليصل لمراحله النهائية بعد الفصل بين قطاع صوامع تخزين القمح (التي ستبقى تحت إدارة المؤسسة) وقطاع مطاحن إنتاج الدقيق ومصانع الاعلاف الذي سيديره القطاع الخاص، وذلك بفضل دعم وتشجيع القيادة الحكيمة لإيجاد قطاع جديد واعد في الاقتصاد السعودي وهو قطاع مطاحن الدقيق وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمنافسة فيه بما يحقق مصالح وتطلعات المواطنين.وتعد المشاريع والتوسعات التي نفذتها المؤسسة مؤخرا على صعيد قطاع تنفيذ المشاريع خير شاهد على ما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام لهذا القطاع، فتم في هذا العهد الميمون تدشين عددٍ من المشروعات والتوسعات وبتكاليف بلغت أكثر من (3.2) مليارات ريال، حيث تم افتتاح فرع متكامل في محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة يضم صوامع لتخزين القمح ومطاحن لإنتاج الدقيق بتكلفة إجمالية 819.000.000 ريال، كما تم تدشين مطحنة بمحافظة الخرج بتكلفة إجمالية 206.222.000 ريال، وتبعه افتتاح فرعٍ متكاملٍ في منطقة جازان يضم صوامع لتخزين القمح ومطاحن لإنتاج الدقيق بتكلفة 599.928.089 ريالاً، كما تم تدشين توسعة لصوامع تخزين القمح في ميناء جدة الإسلامي بتكلفة إجمالية 332.081.760 ريالاً، وتوسعة لصوامع تخزين القمح بفرع المؤسسة بالدمام بتكلفة إجمالية 332.886.410 ريالات، إضافة إلى تدشين فرع متكامل بمحافظة الأحساء يضم صوامع لتخزين القمح ومطاحن لإنتاج الدقيق بتكلفة إجمالية 515.000.000 ريال، كما تم تدشين توسعة صوامع فرع خميس مشيط بتكلفة إجمالية 170.000.000 ريال، وتدشين مطحنة إضافية بالمدينة المنورة وبتكلفة إجمالية 175.000.000 ريال، ومطحنة إضافية بجازان بتكلفة إجمالية 190.852.000 ريال، ومؤخراً تم تدشين مصنع لإنتاج الأعلاف بحائل بتكلفة إجمالية 75.000.000 ريال .ودعا معاليه في الختام الله تعالى أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ،وأن يديم عليهما وعلى الشعب السعودي وافر الصحة والعزة .// انتهى //14:50ت م0108