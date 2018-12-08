السعودية اليوم / جمعية آفاق خضراء البيئية التطوعية تدشن المشروع الثالث من مبادرة "المساجد الصديقة للبيئة"

الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسدشنت جمعية آفاق خضراء البيئية التطوعية المشروع الثالث من مبادرة "المساجد الصديقة للبيئة"، بزراعة 120 شجرة في محيط جامع الدكتور ناصر الطيار بحي عرقة بالرياض ومواقف السيارات الخاصة بالجامع، بمشاركة عدد من المهتمين والمختصين والطلاب والكشافة.وتهدف هذه المبادرة الى الاستفادة من مياه الوضوء الفائضة بعد فلترتها لسقيا الأشجار التي سيكون لها دور في تلطيف المناخ وتقليل استهلاك الكهرباء وتنقية الهواء وتجميل المكان، وتطمح الجمعية في تطبيق الفكرة في كل مساجد المملكة.// انتهى //14:49ت م0107