ذكرى البيعة / عميد السلك الدبلوماسي في المملكة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة

الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسرفع عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة،باسمه ونيابة عن أصحاب المعالي والسعادة رؤوساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعته - رعاه الله - وتوليه مقاليد الحكم في البلاد،سائلاً الله تعالى أن يمتعه بالصحة والعافية وللمملكة المزيد من التقدم والازدهار.ونوه السفير بامخرمة،بما تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - من نقلات نوعية في مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والرياضية والثقافية.ووصف عميد السلك الدبلوماسي، العهد الميمون للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، بأنه عهد الحزم والعزم والرؤية الثاقبة التي تصب في مصلحة الشعب السعودي،والأمة جمعاء لما تحتله المملكة من مكانة مميزة ومرموقة في قلوب العرب والمسلمين وشعوب العالم أجمع .// انتهى //14:45ت م0105