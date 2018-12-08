السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,380 حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات السوريين في جنوب لبنان

عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,380 حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات السوريين في جنوب لبنان

جنوب لبنان 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 1,380 حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.

وشمل التوزيع مدرسة متوسطة “الشهيد معروف سعد الرسمية”، و مدرسة “عبرا المتوسطة المختلطة الرسمية” ، في محافظة جنوب لبنان.

وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء.

// انتهى //

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14:39ت م

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جنوب لبنان 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 1,380 حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.وشمل التوزيع مدرسة متوسطة “الشهيد معروف سعد الرسمية”، و مدرسة “عبرا المتوسطة المختلطة الرسمية” ، في محافظة جنوب لبنان.وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء.// انتهى //14:39ت م0104

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