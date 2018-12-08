السعودية | أمير دولة الكويت يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:10 مساءً, 8 ديسمبر 2018 م

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هنأ صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وأشاد سموه بمتانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة والوطيدة التي تربط دولة الكويت بالمملكة العربية السعودية، معبراً عن بالغ الاعتزاز بما تشهده المملكة في عهده الميمون من استمرار لمسيرة البناء ومن ازدهار وتنمية شملت مجالات عديدة وأصبحت محل فخر واعتزاز الجميع.

وسأل سمو أمير دولة الكويت المولى جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء للمملكة العربية السعودية، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه.

وأشاد سموه بما حققته المملكة العربية السعودية من انجازات تنموية شاملة في عهده الميمون مبتهلاً إلى الباري جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية، ويحقق للمملكة العربية السعودية كل الرقي والازدهار تحت قيادته الحكيمة.

كما هنأ سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.