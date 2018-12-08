شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق العمرو: خادم الحرمين أعطى أولويةً كبيرة للمشاريع التنموية والان نبدء بالتفاصيل

عبّر مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو ،عن فخره واعتزازه بحلول الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،مستذكراً ما شهده الوطن من منجزات تحت قيادته - أيده الله - الذي عُرف بحنكته وثقافته وشخصيته الأصيلة المؤثرة عربيًا وعالميًا.

وأضاف الفريق العمرو أنّ سياسة خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ أسست لمرحلة إصلاحيةٍ وتنمويةٍ شاملة ومستدامة، تجسدت في برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030 الطموحة، التي اعتمدت المنهجيات والاستراتيجيات الحديثة في الإدارة والاقتصاد والتنمية؛ مما أسهم في المحافظة على متانة وقوة الاقتصاد الوطني؛ للوصول إلى مستقبلٍ واعد - بمشيئة الله -.

وأكد ، أنَّ خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ أعطى أولويةً كبيرة للمشاريع والبرامج التنموية والخدميّة التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتنعكس على رفاهيته ، وقال العمرو :" إن خادم الحرمين الشريفين وهو يقوم ـ أيده الله - بإرساء المشروعات التنموية فإنه يؤكد أن تحقيق البناء والرخاء للمملكة ولشعبها هو اهتمامه الأول، وأنه سيظل يتابع مشاريع التطوير والتنمية حتى تتحقق الأهداف الوطنية في بناء دولة حديثة متطورة ".

واختتم تصريحه يقول :" إن الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين تُمثِّلُ أرقى صور التلاحم والمحبة بين الشعب والقيادة ، وهو ما يجعلنا نفخرُ ونسعدُ بمثل هذه المناسبات، التي تزيد من تكاتفنا مع قيادتنا الحكيمة، وتُحفِّز عطاءنا نحو وطننا الغالي"، داعياً الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، ويمدهما بالعون والتوفيق والسداد، لما فيه الخير والنماء والازدهار .