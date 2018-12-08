شكرا لقرائتكم خبر عن دوريات المجاهدين تحبط تهريب 64 طن قات خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

أصدر فرع إدارة المجاهدين في منطقة جازان على لسان متحدتها الرسمي خالد بن عبد الله قزيز بيانا كشف فيه عن الإنجازات الأمنية التي حققتها دوريات المجاهدين التابعة للفرع خلال العام الهجري الماضي 1439هـ من القبض على كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة والذخيرة إضافة إلى القبض على عدد من المهربين والمتسللين في حملات أمنية وأثناء إداء رجال المجاهدين لمهامهم الاعتيادية اليومية.

واوضح "قزيز" أن الدوريات تمكنت خلال عام 1439هـ من القبض على 325 مهربا قاموا بعمليات تهريب مختلفة والقبض على 8933 متسللا من جنسيات مختلفة ، إضافة إلى القبض على 54 شخصا متهمين في عمليات تهريب للمتسللين عبر الشريط الحدودي إضافة إلى داخل القرى والمحافظات الحدودية.

وأضاف إلى أن الدوريات تمكنت من إحباط تهريب كميات من الأسلحة والذخيرة الحية بلغت 40 سلاح منوع و 42.363 من الذخيرة الحية المتنوعة إضافة 23 مخزن ذخيرة مختلف الأنواع و6 عبوات ألعاب نارية.

وبين إلى عمليات إحباط تهريب المخدرات والمسكرات تمكنت الدوريات من إحباط تهريب 944 كجم و263جرام من الحشيش المخدر و 10.298 لتر من الخمور إضافة إلى ضبط 64.227.200 كجم من نبات القات و 3809 حبة حبوب مخدرة من نوع كبتاجون و 109 أكياس شمة و49 عبوة تمباك.

وأشار إلى أنه ضبطت 688 سيارة استخدمت في عملية التهريب إضافة إلى ضبط 19 دراجة نارية وجميعها استخدمت في جرائم تهريب مختلفة وضبط 167.921 ريال سعودي و 33.500 ريال يمني.

وأكد "قزيز" أن رجال إدارة المجاهدين بمنطقة جازان ماضون في مكافحة جرائم التهريب والتسلل وتكثيف التواجد الأمني في حدود مسؤوليات الفرع، ورصد الطرق الوعرة والأوكار التي يقطنها المهربون والمتسللون، والتعامل معها عبر الدوريات الراجلة والراكبة.