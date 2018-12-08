شكرا لقرائتكم السفير نقلي يستعرض جهود الملحقية بالقاهرة لتسهيل التواصل مع الطلبة والمراجعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بدعوة من الملحق الثقافي قام سفير خادم الحرمين الشريفين بزيارة مقر الملحقية الثقافية وكان في مقدمة مستقبليه الملحق الثقافي الدكتور خالد بن عبدالله النامي ورؤساء الأقسام.

اصطحب د. النامي السفير بجولة داخل الملحقية الثقافية اطلع فيها على جميع الأقسام واطلع عن قرب على مهامها والجهود التي تقوم بها في متابعة الطلبة الدارسين في مصر من خلال قسم الشؤون الأكاديمية والدراسية وآلية تصديق الشهادات، والأنشطة الثقافية التي تقدم للطلبة السعوديين والبرامج الثقافية التي تشارك فيها الملحقية في المحافل المصرية.

واطلع السفير على شرح مفصل لمنظومة سفير التي تخدم الطلبة السعوديين الدارسين في جمهورية مصر العربية، حيث قدم عرضاً شاملاً لتسهيل التواصل مع الطلبة والمراجعين، كما تم تقديم عرض مرئي وثائقي عن تاريخ الملحقية التعليمي والثقافي.

وعبَّر السفير عن بالغ سروره بما شاهده من جهود وخدمات وشكر منسوبي الملحقية على ما وجده من اهتمام بجميع الأقسام.

ذكر “د. النامي” أن هذه الزيارة جاءت للاطمئنان على سير عمل الملحقية والتعرف على منسوبيها ولدعم وحرص سعادته على تلمس أحوال المراجعين وفي نهاية الزيارة تقدم النامي هدية تذكارية.

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