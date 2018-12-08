شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة كبار العلماء»: الملك سلمان أسهم في تعزيز مكانة المملكة الرائدة إسلامياً عالمياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، أن ذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ذات دلالات مهمة تؤكد ما قامت عليه هذه البلاد المباركة من البيعة الشرعية على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وقالت في تصريح بهذه المناسبة: «نحمد الله تعالى أن هيأ لهذه البلاد ولاة أمر يحرصون على مصالحها ويرعون شؤونها بكل إخلاص، بما أسهم في تعزيز مكانة المملكة الرائدة إسلاميا والمؤثرة عالميا».

وسألت الأمانة الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وأن يجعل هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين في عز واستقرار ورخاء وأمن.