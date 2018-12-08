شكرا لقرائتكم خبر عن الملحقية الثقافية السعودية في الأردن تقيم محاضرة عن «الغلو والتطرف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

تقيم الملحقية الثقافية السعودية لدى الأردن وبالتعاون مع نادي الطلبة السعودي في عمان، محاضرة بعنوان "الغلو والتطرف" وذلك يوم الاثنين القادم الموافق العاشر من ديسمبر.

وستعقد المحاضرة في الجامعة الأردنية بقاعة الحسن بن طلال، ويحاضر فيها الوزير السابق والنائب الدكتور محمد نوح القضاة، حيث تستهدف هذه المحاضرة واقع الأحداث الأخيرة التي تمر بها المنطقة العربية، كما انها تتطرق لتوعية الطلبة من مخاطر الانجراف خلف الأفكار المتطرفة التي من شأنها زعزعة أمن البلدان العربية ونشر الفوضى.

وأكد الملحق الثقافي السعودي لدى المملكة الأردنية الهاشمية راشد بن عبدالله النابت أنه بناءً على حرص حكومة المملكة، قامت الملحقية بتنظيم مثل تلك الندوات الثقافية من أجل زيادة الوعي لدى الطلبة من خطر الانسياق وراء الافكار المضللة التي تعمل على هدم مستقبل أجيال الوطن القادمة.