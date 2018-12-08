شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة «تعليم الجوف» تستضيف ملتقى مؤشرات قياس أداء معلمي ومشرفي التربية البدنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة الإشراف التربوي «بنين» قسم التربية البدنية، ملتقى مؤشرات قياس أداء معلمي ومشرفي التربية البدنية، بمشاركة إدارات التعليم بالمملكة.

ورحب المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بالإدارات التعليمية المشاركة، وقال إن الإدارة ستعمل جاهدة لتحقيق الأهداف التربوية من اللقاء.

من جانبه، أوضح رئيس قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي عبدالله بن متعب القويعان أن جميع اللجان باشرت عملها ضمن خطة عمل منظمة وهادفة لضمان تحقيق الهدف من الملتقى.

وبين القويعان أن الملتقى الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام بدءاً من يوم الاثنين القادم سيناقش مجموعة من الموضوعات الإثرائية المعنية بقياس مؤشرات أداء معلمي ومشرفي التربية البدنية.

وقال إن اللقاء سيتناول أيضاً عدداً من الموضوعات المهمة، ومنها: قيادة التغيير نحو التحول للأداء التعليمي، درس التربية البدنية بين التحضير والتطبيق، المبادرات النوعية في التربية البدنية، تطوير درس التربية البدنية، حلول إبداعية للتحديات التي تواجه معلم التربية البدنية، دور التربية البدنية في جعل المدرسة جاذبة، دور قائد المدرسة في تفعيل دروس التربية البدنية وفق الخطة الفصلية للمادة، وتجارب مهمة في التربية البدنية.