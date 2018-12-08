الكويت تهنئ خادم الحرمين بالذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الكويت

هنأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وأشاد بمتانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة والوطيدة التي تربط الكويت بالمملكة، معبرا عن بالغ الاعتزاز بما تشهده المملكة في عهده الميمون من استمرار لمسيرة البناء ومن ازدهار وتنمية شملت مجالات عديدة وأصبحت محل فخر واعتزاز الجميع.

وسأل أمير الكويت المولى جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء للمملكة، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وأن يحقق لها المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

كما هنأ ولي العهد بالكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح خادم الحرمين الشريفين بالذكرى الرابعة لتوليه الحكم.

وأشاد بما حققته المملكة من إنجازات تنموية شاملة في عهده الميمون، مبتهلا إلى الباري جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية، ويحقق للمملكة كل الرقي والازدهار تحت قيادته الحكيمة. كما هنأ رئيس مجلس الوزراء بالكويت الشيخ جابر مبارك الصباح خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.