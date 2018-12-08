السترات_الصفراء تقترب من قصر الإليزيه والشرطة تعتقل 317 متظاهراً

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جدة - خالد شويل - أعلنت الشرطة الفرنسية، صباح اليوم، اعتقال 317 شخصاً قبيل احتجاجات السترات الصفراء، فضلاً عن تشديد الحراسة حول قصر الإليزيه، وإغلاق نحو 40 من محطات مترو الأنفاق كإجراء احترازي قبل المظاهرات.
ونشرت فرنسا، اليوم، آلاف قوات الأمن استعداداً لتجدد الاحتجاجات في العاصمة باريس بالقرب من قصر الإليزيه، ومدن أخرى، بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة للأسبوع الرابع.
كما تم إغلاق برج إيفل، والمعالم السياحية الأخرى، والمتاجر، لتجنب أعمال النهب، وتمت إزالة مقاعد الشوارع لتجنب استخدام القضبان المعدنية كمقذوفات.
ونشرت السلطات نحو 89 ألف شرطي في مختلف أنحاء البلاد، من بينهم 8 آلاف في باريس، تجنباً لتكرار أحداث الفوضى التي وقعت السبت الماضي.
واندلعت الاحتجاجات في نوفمبر الماضي، بسبب الضغط على ميزانيات الأسر بضرائب الوقود، ومنذ ذلك الحين تحولت المظاهرات إلى تمرد واسع شابه العنف في بعض الأحيان.
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