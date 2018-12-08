الان تتابع أمانة جدة تفتح باب الترشح لـ 18 طائفة مهنة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

أعلنت أمانة محافظة جدة عن استقبال طلبات وتسجيل المرشحين والناخبين لاختيار رئيس ونائب رئيس لـ 18 طائفة مهنة مختلفة بالمحافظة، وذلك عبر بوابتها الإلكترونية للناخبين، وبصالة خدمة العملاء في مقر الأمانة للمرشحين ابتداءً من يوم غدٍ ولمدة 15 يوماً.

واشترطت الأمانة للترشح على تلك المناصب، أن يكون المرشح سعودي الجنسية، وممارساً للمهنة المرشح لها لمدة لا تقل عن عام، وأن لا يزيد عمر المرشح عن 65 عاماً، وأن يكون المرشح مشهودًا له بالاستقامة وحسن السيرة والسلوك، وأن يكون ملمًا بالقراءة والكتابة وخاليًا من العيوب الصحية التي تعيق عمله، كما اشترطت الأمانة ضرورة إحضار عدد 2 صور شخصية حديثة.

ودعت الأمانة الراغبين في الترشيح للحضور إلى مبنى أمانة جدة “صالة خدمات العملاء” خلال الفترة المحددة من الساعة الـ 9صباحًا وحتى الـ 1 ظهرًا، محددة 12 يوماً لاستكمال إجراءات المرشحين ورفعها للمحافظة، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 7 جمادى الأولى وحتى الخميس 18 جمادى الأولى.

يذكر أن أمانة جدة حددت الفترة من يوم الاثنين الـ 22 من شهر جمادى الأولى ولمدة 3 أيام موعدًا للمقابلات الشخصية، وستعلن أسماء المرشحين يوم الأربعاء غرة جمادى الآخرة، في حين تستقبل الطعون في المرشحين يوم الأحد الـ 5 من شهر جمادى الآخرة وحتى يوم الثلاثاء الـ 7 من ذات الشهر لمدة ثلاثة أيام فقط، فيما تقررت فترة الاقتراع، وإعلان النتائج يوم الاحد الـ 12 من شهر جمادى الآخرة من الساعة الـ 5 مساءً وحتى الـ 9 مساءً بمقر الأمانة الرئيسي.