شكرا لقرائتكم خبر عن سعود المعجب: الملك سلمان أسس لمرحلة مختلفة في تاريخ الوطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد الشيخ سعود بن عبدالله المعجب النائب العام أن الإنجازات العظيمة التي تحققت للملكة العربية السعودية خلال السنوات الأربع الماضية على الصعيدين المحلي والعالمي جاءت بتوفيق الله ثم بحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لتؤسس لمرحلة مختلفة من تاريخ الوطن وهي محل اعتزاز لكل مواطن يفخر بما شهدته المملكة من نقلة نوعية نلمسها اليوم.

وقال: «بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة المباركة، نرفع التهنئة الصادقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وللشعب السعودي على هذه الإنجازات التي تحققت منذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، فعلى الصعيد العالمي استعادت المملكة ثقلها ومكانتها، ووقفت بشموخ مع قضايا الأمة، ووحدت كلمة المسلمين والعرب لنصرة المظلوم وردع المعتدين وإيقاف الأطماع التوسعية، وغيرت بوصلة الاتجاه العالمي، وعلى الصعيد المحلي نهضة شاملة، ومنجزات شامخة، ومسيرة بناء، واصلاحات طموحة يقودها ولي عهده الأمين الذي وضع الأسس المتينة لتحقيق التحول الاقتصادي وإعادة هيكلة الوزارات ومؤسسات الدولة كي تسهم بفاعلية في تحقيق التطور المنشود والتحول المأمول الذي يصب في تعزيز الناتج الوطني».

وأكد الشيخ المعجب، أن النيابة العامة حظيت باهتمام بالغ ورعاية فائقة ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين ونالت شرف ارتباطها المباشر بخادم الحرمين الشريفين، وانعكس ذلك إيجابيا على إنجاز خطط وبرامج النيابة العامة الرامية إلى تحسين وتطوير جودة العمل النيابي ومخرجاته الجنائية، وتطبيق الأنظمة على الجميع بكل حزم وعزيمة وشفافية تامة، مؤكداً أن هذه الإنجازات والإصلاحات أسست لمرحلة انتقالية نوعية في تاريخ المملكة التي تنطلق في توجهاتها ورؤيتها من منطلقات ثابتة مستمدة من الشريعة الاسلامية السمحة والرؤية الطموحة لمستقبل قبلة الإسلام والمسلمين ومواطنيها، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة عزها وأمنها واستقرارها وازدهارها ورخاءها في ظل القيادة الرشيدة.