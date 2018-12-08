شكرا لقرائتكم خبر عن أمير وولي عهد ورئيس وزراء الكويت يهنئون الملك سلمان بالذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

هنأ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وأشاد أمير الكويت بمتانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة والوطيدة التي تربط دولة الكويت بالمملكة العربية السعودية، معبراً عن بالغ الاعتزاز بما تشهده المملكة في عهده الميمون من استمرار لمسيرة البناء ومن ازدهار وتنمية شملت مجالات عديدة وأصبحت محل فخر واعتزاز الجميع.

وسأل أمير دولة الكويت المولى جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء للمملكة العربية السعودية، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

كما هنأ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه.

وأشاد ولي عهد الكويت بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات تنموية شاملة في عهده الميمون مبتهلاً إلى الباري جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية، ويحقق للمملكة العربية السعودية كل الرقي والازدهار تحت قيادته الحكيمة.

كما هنأ الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.