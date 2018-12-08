الكويت .. الشيخ صباح الأحمد يغادر للرياض غداً لحضور "القمة الخليجية"

محمد بن مسعود - الدمام - لترؤس وفد بلاده في اجتماع الدورة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون

قالت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم، إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد؛ والوفد الرسمي المرافق له، سيغادر أرض الوطن يوم غد الأحد، متوجهاً إلى السعودية، وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستُعقد في العاصمة الرياض.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني؛ قد أكّد الأهمية البالغة لاجتماع قادة دول المجلس - حفظهم الله -، للدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون؛ واصفاً قيادة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، بالقيادة الحكيمة، النابعة من رؤية ثاقبة، ولاسيما أنه - رعاه الله - دائماً ما كان حريصاً على تعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين أبناء دول المجلس، ومضاعفة إنجازات مجلس التعاون نحو مزيدٍ من الترابط والتكامل، وحماية أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية وصيانة مكتسباتها وإنجازاتها المباركة.

وأوضح الأمين العام، أن لقاءات قادة دول المجلس - رعاهم الله -، هي لقاءات خير وبركة على مسيرة العمل الخليجي المشترك، ودائماً ما تضيف إلى رصيد هذه المسيرة المباركة إنجازات مهمة تؤكّد تصميم قادتها الكرام على المُضي قدماً لترسيخ هذه المنظومة وتعزيز الترابط والتكامل الخليجي لكل ما فيه الخير والنفع لمواطنيها.