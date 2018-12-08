"نسما" تلغي أهم رحلاتها الداخلية وتبقي على المدعومة حكوميًّا

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ألغت شركة طيران "نسما" مؤخرًا عددًا من الرحلات والوجهات الداخلية، التي تعد وجهات وخطوط سير هامة بالمملكة؛ حيث ألغت "نسما" كافة رحلاته التي تربط بين الرياض وجدة وحائل.
ويعمل طيران "نسما" حاليًّا على عدة وجهات داخلية في المحطات الشمالية ضمن مشروع تشغيل مطار حائل كمطار محوري، والذي صرحت الهيئة العامة للطيران المدني بأنها ستدعم الشركات التي تشغّل مشاريع المطارات المحورية.
يُذكر أن مختصّي وخبراء الطيران يعتبرون خط السير الذي يربط الرياض وجدة هو الخط الذهبي لشركات الطيران السعودية؛ حيث يتم إشغاله بمعدلات إركاب عالية والطلب مستمر عليه على مدار السنة.
بدورها قامت "الخليج 365" بالتواصل مع المتحدثة الرسمية لطيران نسما رغدة السليماني، للاستفسار عن إلغاء الرحلات، ولم نحصل على إجابات.
"نسما" تلغي أهم رحلاتها الداخلية وتبقي على المدعومة حكوميًّاراكان العبيد الخليج 365 2018-12-08
ألغت شركة طيران "نسما" مؤخرًا عددًا من الرحلات والوجهات الداخلية، التي تعد وجهات وخطوط سير هامة بالمملكة؛ حيث ألغت "نسما" كافة رحلاته التي تربط بين الرياض وجدة وحائل.
ويعمل طيران "نسما" حاليًّا على عدة وجهات داخلية في المحطات الشمالية ضمن مشروع تشغيل مطار حائل كمطار محوري، والذي صرحت الهيئة العامة للطيران المدني بأنها ستدعم الشركات التي تشغّل مشاريع المطارات المحورية.
يُذكر أن مختصّي وخبراء الطيران يعتبرون خط السير الذي يربط الرياض وجدة هو الخط الذهبي لشركات الطيران السعودية؛ حيث يتم إشغاله بمعدلات إركاب عالية والطلب مستمر عليه على مدار السنة.
بدورها قامت "الخليج 365" بالتواصل مع المتحدثة الرسمية لطيران نسما رغدة السليماني، للاستفسار عن إلغاء الرحلات، ولم نحصل على إجابات.
08 ديسمبر 2018 - 1 ربيع الآخر 1440
11:45 AM
رغم الطلب المستمر طوال العام .. والمتحدث الرسمي لا يجيب
ألغت شركة طيران "نسما" مؤخرًا عددًا من الرحلات والوجهات الداخلية، التي تعد وجهات وخطوط سير هامة بالمملكة؛ حيث ألغت "نسما" كافة رحلاته التي تربط بين الرياض وجدة وحائل.
ويعمل طيران "نسما" حاليًّا على عدة وجهات داخلية في المحطات الشمالية ضمن مشروع تشغيل مطار حائل كمطار محوري، والذي صرحت الهيئة العامة للطيران المدني بأنها ستدعم الشركات التي تشغّل مشاريع المطارات المحورية.
يُذكر أن مختصّي وخبراء الطيران يعتبرون خط السير الذي يربط الرياض وجدة هو الخط الذهبي لشركات الطيران السعودية؛ حيث يتم إشغاله بمعدلات إركاب عالية والطلب مستمر عليه على مدار السنة.
بدورها قامت "الخليج 365" بالتواصل مع المتحدثة الرسمية لطيران نسما رغدة السليماني، للاستفسار عن إلغاء الرحلات، ولم نحصل على إجابات.
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المصدر : الخليج 365
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