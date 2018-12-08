"العجلان": الشعب وقطاع الأعمال واثقان في تحقيق القيادة التحوُّلَ المنشود

محمد بن مسعود - الدمام - جدَّد البيعة للملك في ذكراها الرابعة وقال: وطن يمضي بأمان وسلام رغم التحدِّيات

عبر رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، عن اعتزازه بحلول الذكرى الرابعة للبيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- ملكًا للمملكة وهي تنعم بحول الله بمنجزات تنموية وحضارية في كافة المجالات، مضيفًا أن الوطن يمضي في مسيرته بأمان وسلام رغم التحدِّيات الإقليمية التي تمرّ بها المنطقة.

وقال "العجلان": إن الشعب السعودي يحتفي بذكرى البيعة الرابعة بكل مشاعر الولاء والاعتزاز، والمملكة تواصل بقيادته -أيَّده الله- مسيرة البناء والتطور وتواصل خطط ومبادرات رؤية 2030، التي رسمت معالم الطريق نحو المستقبل، مؤكدًا أنها تستهدف تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني وإرساء أسس جديدة لتنويع مصادر الدخل.

وأكَّد ثقة الشعب السعودي وقطاع الأعمال في نجاح جهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- لتحقيق التغيير المنشود والتحول المنتج الذي يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية، ولاسيما أن بلادنا تتبوَّأ موقعًا متقدِّمًا في الاقتصاد العالمي كأكبر اقتصاد في المنطقة وإحدى دول مجموعة العشرين.

وأوضح: "الشعب السعودي يشعر بالفخر بما أنعم به الله عليه من قيادة حكيمة همُّها توفير الرخاء والنهضة للمملكة ولشعبها، في ظلّ تحديات وصعوبات فرضت نفسها على المنطقة".

ورفع رئيس غرفة الرياض باسمه ونيابة عن مجلس إدارتها ومنسوبيها وقطاع الأعمال بالمنطقة؛ أصدق آيات التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده -أيدهما الله- وجدَّد لهما البيعة والولاء، داعيًا الله سبحانه أن يحفظهما ويمدَّهما بموفور الصحة والعافية، وأن يسددهما في قيادة مسيرة الوطن نحو المزيد من البناء والنهضة، وحماية الوطن من كيد الكائدين ودحر الطامعين.