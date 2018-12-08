"الحوثي" يواصل سياسة "الأرض المحروقة".. "الألغام" في أكياس السكر والأرز

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واصلت ميليشيا الحوثي الانقلابية سياسة الأرض المحروقة وتدمير البنى التحتية والخدمية في اليمن، عبر تفخيخ المدارس وزرع العبوات الناسفة والألغام داخل العلب والأكياس الغذائية؛ لتحقيق أكبر قدر من الخسائر في الأرواح.
وقامت الميليشيا في هذا الصدد بتحويل "مدرسة الشرف" بمدينة الحديدة إلى ثكنة عسكرية بعد تدمير محتوياتها، كما لجأت إلى زراعة الألغام والعبوات الناسفة داخل أكياس السكر والأرز وطفايات الحريق، لتصل إلى منازل المواطنين اليمنيين والطرقات العامة والمقارّ الحكومية داخل مدينة الحديدة، في إطار انتقامها من الأهالي الرافضين لممارساتها الإرهابية.
في مقابل ذلك تمكَّنت قوات المقاومة الشعبية اليمنية – بحسب وكالة الأنباء الإماراتية - من تفكيك شبكة ألغام وعبوات ناسفة داخل الفصول الدراسية زرعتها الميليشيا؛ لحرمان الأطفال من استكمال تعليمهم ضمن مخطط لتجنيد الأطفال قسريًّا، فيما تواصل الفرق الهندسية التابعة لقوات التحالف العربي، جهودها في نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الانقلابيون في الطرقات العامة والمنشآت المدنية.
كما تمكَّنت قوات المقاومة اليمنية من تطهير أجزاء واسعة من شركة مطاحن البحر الأحمر من الألغام والعبوات الناسفة، التي زرعها الحوثيون بهدف إتلاف محتوياتها من الدقيق والغلال.
وقال شهود عيان بالحديدة: إن "ميليشيات الحوثي عمدت منذ انقلابها إلى تخريب المنشآت التعليمية في مديريات الساحل الغربي وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومخازن للسلاح، وتسبَّبت في حرمان أكثر من 4.5 ملايين طفل من التعليم، بعد تدميرها 2.372 مدرسة واستخدام أكثر من 1.500 مرفق تعليمي كثكنات عسكرية.
"الحوثي" يواصل سياسة "الأرض المحروقة".. "الألغام" في أكياس السكر والأرزصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-08
واصلت ميليشيا الحوثي الانقلابية سياسة الأرض المحروقة وتدمير البنى التحتية والخدمية في اليمن، عبر تفخيخ المدارس وزرع العبوات الناسفة والألغام داخل العلب والأكياس الغذائية؛ لتحقيق أكبر قدر من الخسائر في الأرواح.
وقامت الميليشيا في هذا الصدد بتحويل "مدرسة الشرف" بمدينة الحديدة إلى ثكنة عسكرية بعد تدمير محتوياتها، كما لجأت إلى زراعة الألغام والعبوات الناسفة داخل أكياس السكر والأرز وطفايات الحريق، لتصل إلى منازل المواطنين اليمنيين والطرقات العامة والمقارّ الحكومية داخل مدينة الحديدة، في إطار انتقامها من الأهالي الرافضين لممارساتها الإرهابية.
في مقابل ذلك تمكَّنت قوات المقاومة الشعبية اليمنية – بحسب وكالة الأنباء الإماراتية - من تفكيك شبكة ألغام وعبوات ناسفة داخل الفصول الدراسية زرعتها الميليشيا؛ لحرمان الأطفال من استكمال تعليمهم ضمن مخطط لتجنيد الأطفال قسريًّا، فيما تواصل الفرق الهندسية التابعة لقوات التحالف العربي، جهودها في نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الانقلابيون في الطرقات العامة والمنشآت المدنية.
كما تمكَّنت قوات المقاومة اليمنية من تطهير أجزاء واسعة من شركة مطاحن البحر الأحمر من الألغام والعبوات الناسفة، التي زرعها الحوثيون بهدف إتلاف محتوياتها من الدقيق والغلال.
وقال شهود عيان بالحديدة: إن "ميليشيات الحوثي عمدت منذ انقلابها إلى تخريب المنشآت التعليمية في مديريات الساحل الغربي وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومخازن للسلاح، وتسبَّبت في حرمان أكثر من 4.5 ملايين طفل من التعليم، بعد تدميرها 2.372 مدرسة واستخدام أكثر من 1.500 مرفق تعليمي كثكنات عسكرية.
08 ديسمبر 2018 - 1 ربيع الآخر 1440
11:44 AM
تحويل المدارس لثكنات عسكرية وتفكيك شبكة عبوات ناسفة داخل الفصول الدراسية
واصلت ميليشيا الحوثي الانقلابية سياسة الأرض المحروقة وتدمير البنى التحتية والخدمية في اليمن، عبر تفخيخ المدارس وزرع العبوات الناسفة والألغام داخل العلب والأكياس الغذائية؛ لتحقيق أكبر قدر من الخسائر في الأرواح.
وقامت الميليشيا في هذا الصدد بتحويل "مدرسة الشرف" بمدينة الحديدة إلى ثكنة عسكرية بعد تدمير محتوياتها، كما لجأت إلى زراعة الألغام والعبوات الناسفة داخل أكياس السكر والأرز وطفايات الحريق، لتصل إلى منازل المواطنين اليمنيين والطرقات العامة والمقارّ الحكومية داخل مدينة الحديدة، في إطار انتقامها من الأهالي الرافضين لممارساتها الإرهابية.
في مقابل ذلك تمكَّنت قوات المقاومة الشعبية اليمنية – بحسب وكالة الأنباء الإماراتية - من تفكيك شبكة ألغام وعبوات ناسفة داخل الفصول الدراسية زرعتها الميليشيا؛ لحرمان الأطفال من استكمال تعليمهم ضمن مخطط لتجنيد الأطفال قسريًّا، فيما تواصل الفرق الهندسية التابعة لقوات التحالف العربي، جهودها في نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الانقلابيون في الطرقات العامة والمنشآت المدنية.
كما تمكَّنت قوات المقاومة اليمنية من تطهير أجزاء واسعة من شركة مطاحن البحر الأحمر من الألغام والعبوات الناسفة، التي زرعها الحوثيون بهدف إتلاف محتوياتها من الدقيق والغلال.
وقال شهود عيان بالحديدة: إن "ميليشيات الحوثي عمدت منذ انقلابها إلى تخريب المنشآت التعليمية في مديريات الساحل الغربي وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومخازن للسلاح، وتسبَّبت في حرمان أكثر من 4.5 ملايين طفل من التعليم، بعد تدميرها 2.372 مدرسة واستخدام أكثر من 1.500 مرفق تعليمي كثكنات عسكرية.
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المصدر : الخليج 365
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