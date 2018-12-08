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أشادت وزيرة خارجية السويد مارجوت وولستروم؛ بموقف الحكومة اليمنية البناء للتوصل إلى حل سلمي ومستدام للأزمة في البلاد.
وهنّأت الوزيرة وولستروم؛ الحكومة على النجاح في توقيع اتفاق إطلاق سراح الأسرى، وقالت إنه "يمثل تقدماً ملحوظاً في إجراءات بناء الثقة وتخفيفاً للمعاناة الإنسانية للمعتقلين وأسرهم"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأشارت وزير خارجية السويد، خلال لقائها نظيرها اليمني رئيس الوفد الحكومي في المشاورات، خالد اليماني؛ إلى حرص بلادها، على بذل الجهود كافة التي من شأنها الدفع قدماً بما يخدم مصالح الشعب والحكومة اليمنية.
من جهته، أعرب وزير الخارجية اليمني، عن امتنان بلاده لمملكة السويد، على ما تقدمه من دعمٍ إنساني لليمن واستضافة وترتيب الإجراءات اللوجستية لجولة مشاورات السلام الحالية، التي تأتي استمراراً للجهود السويدية في دعم جهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص للتوصل إلى سلامٍ مستدام في اليمن.
وزيرة خارجية السويد تشيد بالحكومة اليمنية وتهنئ بنجاح اتفاق "إطلاق الأسرى"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-08
أشادت وزيرة خارجية السويد مارجوت وولستروم؛ بموقف الحكومة اليمنية البناء للتوصل إلى حل سلمي ومستدام للأزمة في البلاد.
وهنّأت الوزيرة وولستروم؛ الحكومة على النجاح في توقيع اتفاق إطلاق سراح الأسرى، وقالت إنه "يمثل تقدماً ملحوظاً في إجراءات بناء الثقة وتخفيفاً للمعاناة الإنسانية للمعتقلين وأسرهم"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأشارت وزير خارجية السويد، خلال لقائها نظيرها اليمني رئيس الوفد الحكومي في المشاورات، خالد اليماني؛ إلى حرص بلادها، على بذل الجهود كافة التي من شأنها الدفع قدماً بما يخدم مصالح الشعب والحكومة اليمنية.
من جهته، أعرب وزير الخارجية اليمني، عن امتنان بلاده لمملكة السويد، على ما تقدمه من دعمٍ إنساني لليمن واستضافة وترتيب الإجراءات اللوجستية لجولة مشاورات السلام الحالية، التي تأتي استمراراً للجهود السويدية في دعم جهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص للتوصل إلى سلامٍ مستدام في اليمن.
08 ديسمبر 2018 - 1 ربيع الآخر 1440
11:24 AM
قالت: يمثل تقدماً ملحوظاً في إجراءات بناء الثقة وتخفيفاً للمعاناة الإنسانية للمعتقلين
أشادت وزيرة خارجية السويد مارجوت وولستروم؛ بموقف الحكومة اليمنية البناء للتوصل إلى حل سلمي ومستدام للأزمة في البلاد.
وهنّأت الوزيرة وولستروم؛ الحكومة على النجاح في توقيع اتفاق إطلاق سراح الأسرى، وقالت إنه "يمثل تقدماً ملحوظاً في إجراءات بناء الثقة وتخفيفاً للمعاناة الإنسانية للمعتقلين وأسرهم"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأشارت وزير خارجية السويد، خلال لقائها نظيرها اليمني رئيس الوفد الحكومي في المشاورات، خالد اليماني؛ إلى حرص بلادها، على بذل الجهود كافة التي من شأنها الدفع قدماً بما يخدم مصالح الشعب والحكومة اليمنية.
من جهته، أعرب وزير الخارجية اليمني، عن امتنان بلاده لمملكة السويد، على ما تقدمه من دعمٍ إنساني لليمن واستضافة وترتيب الإجراءات اللوجستية لجولة مشاورات السلام الحالية، التي تأتي استمراراً للجهود السويدية في دعم جهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص للتوصل إلى سلامٍ مستدام في اليمن.
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المصدر : الخليج 365
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