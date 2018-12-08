السعودية اليوم / آل الشيخ يستقبل وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الموريتاني غداً

عام / آل الشيخ يستقبل وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الموريتاني غداً

الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واس

يستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مقر الوزارة بالرياض غداً، معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بجمهورية موريتانيا الإسلامية أحمد ولد أهل داوود، وذلك في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وفخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.

وسيتم - بمشيئة الله تعالى - خلال الاستقبال توقيع اتفاقية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بموريتانيا في إطار التعاون في مجال الشؤون الإسلامية، ومختلف المجالات التي تخدم العمل الإسلامي المشترك.

وتأتي هذه الزيارة المهمة والاتفاقية في أعقاب الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

12:03ت م

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الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسيستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مقر الوزارة بالرياض غداً، معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بجمهورية موريتانيا الإسلامية أحمد ولد أهل داوود، وذلك في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وفخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.وسيتم - بمشيئة الله تعالى - خلال الاستقبال توقيع اتفاقية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بموريتانيا في إطار التعاون في مجال الشؤون الإسلامية، ومختلف المجالات التي تخدم العمل الإسلامي المشترك.وتأتي هذه الزيارة المهمة والاتفاقية في أعقاب الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، التي اكتسبت أهمية خاصة بوصفها أول زيارة لمسؤول سعودي رفيع المستوى منذ أربعة عقود إلى موريتانيا، وهو ما سيعزز - بإذن الله - العلاقة بين البلدين إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخها.// انتهى //12:03ت م0041

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