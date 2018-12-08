السعودية اليوم / دبي تستضيف المؤتمر الدولي للمحكمين والخبراء فى القطاع الهندسي

دبـي 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واستستضيف مدينة دبي أعمال المؤتمر الدولي للمحكمين والخبراء في القطاع الهندسي في الفترة من 12 إلى 13 ديسمبر الجاري.وقال رئيس اللجنة التنفيذية العليا للمؤتمر الدولي للمحكمين والخبراء فى القطاع الهندسي، الدكتور ماجد فاروق حنا : إن المؤتمر سوف يجمع العديد من الخبراء والمحكمين من أنحاء العالم لعرض أفضل الممارسات والتجارب في مجال الإبداع في اختيار وتطوير العقود في قطاع الإنشاءات الهندسية لتقليل المخاطر التي تحيط بالمشاريع، التي تؤثر سلبًا على رضا الشركاء الاستراتيجيين المعنيين بالمشروع، حيث أظهرت بعض الدراسات في قطاع الإنشاءات أن 30% من ميزانيات المشاريع تهدر بسبب تغيير نطاق العمل في المشروع من قبل العميل باستمرار اختيار نوعية عقد لا تتناسب مع ديناميكه المشاريع الهندسية وعدم مصداقية الوقت الزمني لتنفيذ المشاريع وقلة الجودة وإعادة الأعمال إلى جانب العديد من المخاطر الأخرى في هدر المواد ألإنشائية وقلة الفاعلية والإنتاجية.وأشارت الدراسات والتقارير إلى أن من اهم أسباب النزاع في قطاع ألإنشاءات هو الإخفاق في إدارة العقود وصياغة ضعيفة للعقود وغير مكتملة وعدم التزام الشركاء الاستراتيجيين في التعاقد بالتزاماتهم التعاقدية وفهم العقود الموقعة والمتفق عليها.كما سوف يستعرض المؤتمر أهم بدائل حلول النزاعات أثناء المشروع من خلال استخدام الوساطة والخبراء وتعيين مجلس لحلول النزاع قبل بداية المشروع والتحكيم الهندسي والعديد من البدائل الأخرى وسوف يركز على كيفية تطوير بنود النزاع في العقود لصالح جميع الأطراف.// انتهى //12:00ت م0040