السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الجزائرية

الجزائر 01 ربيع الثاني 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالجدل الدائر حول احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد تأكيد العضو في التحالف الرئاسي الحاكم، عمار غول، عدم استبعاد هذا التوجه.وأبرزت فحوى تقارير رسمية تحذر من تفاقم ظاهرة الهجرة، مشيرة إلى تمكن شبكات الهجرة غير الشرعية من تهريب 10 آلاف شخص منذ مطلع العام الجاري.وأشارت إلى الوضع المتوتر في فرنسا للأسبوع الرابع على التوالي، والتي تشهد مسيرات لمتظاهري "السترات الصفراء" احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.وعرجت على انطلاق فعاليات مؤتمر "أفريكا 2018"، اليوم بمدينة شرم الشيخ المصرية بمشاركة قادة دول أفارقة وخبراء عالميين في مجالات السياسة والاقتصاد.وتحدثت عن التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى إصابة 33 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم في مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية شرق قطاع غزة.وتطرقت إلى الوضع في الأراضي اليمنية، مشيرة إلى تواصل مباحثات السلام في العاصمة السويدية ستوكهولم لحل الأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة.// انتهى //12:00ت م0039