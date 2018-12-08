السعودية اليوم / التعاون الإسلامي يعقد ندوة حول إجراءات ومؤشرات تحقيق التنمية المستدامة من منظور أسري

عام / التعاون الإسلامي يعقد ندوة حول إجراءات ومؤشرات تحقيق التنمية المستدامة من منظور أسري

جدة 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واس

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية "مجلس شؤون الأسرة" في المملكة العربية

ويتمثل الهدف الرئيس من الندوة في إعداد ورقة مشتركة حول الإجراءات المحددة التي ينبغي لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء اتخاذها في مجال تمكين الأسرة ووضع المؤشرات المرتبطة بها في إطار جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور أسري.

وتشهد الندوة عروضاً تقدمها الدول الأعضاء والمؤسسات والأجهزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

ويشارك في الندوة إلى جانب الأمانة العامة للمنظمة ومجلس شؤون الأسرة بالمملكة العربية السعودية خبراء من الدول الأعضاء واللجنة الوزارية المنبثقة عن المؤتمر الوزاري الأول حول الأسرة ومؤسسة الزواج، إضافةً إلى أجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة، الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، والإيسيسكو، والبنك الإسلامي للتنمية، وسيسريك، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، وأرسيكا، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، ومركز تنمية التجارة، والجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، وصندوق التضامن الإسلامي، واتحاد الإذاعات الإسلامية، واتحاد وكالات الأنباء الإسلامية، ومن بعض المنظمات الشريكة مثل منظمة الأسرة العربية وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، ومجلس التعاون الخليجي.

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11:59ت م

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جدة 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واستعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية "مجلس شؤون الأسرة" في المملكة العربية السعودية ، ندوة حول الإجراءات والمؤشرات المحددة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور أسري في الدول الأعضاء بالمنظمة، وذلك خلال الفترة 10 و 11 ديسمبر 2018 في مدينة جدة.ويتمثل الهدف الرئيس من الندوة في إعداد ورقة مشتركة حول الإجراءات المحددة التي ينبغي لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء اتخاذها في مجال تمكين الأسرة ووضع المؤشرات المرتبطة بها في إطار جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور أسري.وتشهد الندوة عروضاً تقدمها الدول الأعضاء والمؤسسات والأجهزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.ويشارك في الندوة إلى جانب الأمانة العامة للمنظمة ومجلس شؤون الأسرة بالمملكة العربية السعودية خبراء من الدول الأعضاء واللجنة الوزارية المنبثقة عن المؤتمر الوزاري الأول حول الأسرة ومؤسسة الزواج، إضافةً إلى أجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة، الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، والإيسيسكو، والبنك الإسلامي للتنمية، وسيسريك، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، وأرسيكا، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، ومركز تنمية التجارة، والجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، وصندوق التضامن الإسلامي، واتحاد الإذاعات الإسلامية، واتحاد وكالات الأنباء الإسلامية، ومن بعض المنظمات الشريكة مثل منظمة الأسرة العربية وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، ومجلس التعاون الخليجي.// انتهى //11:59ت م0038

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