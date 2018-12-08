السعودية اليوم / بلدية الخبر تنفذ 1200 جولة تفتيشية خلال الشهر الماضي

الدمام 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسنفذت بلدية محافظة الخبر ممثلة بإدارة الخدمات "صحة البيئة" خلال الشهر الماضي 1200 جولة تفتيشية، نتج عنها 2975 مخالفة، وتوجيه 850 إنذار، وإتلاف أكثر من 1500 كيلو من اللحوم والدجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتأهيل عدداً من المنشآت الصحية وإغلاق أكثر من 25 منشأة مخالفة.وأكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي حرص البلدية على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم بها المراقبين ميدانياً، مشدداً على تطبيق الإجراءات النظامية بحق من تثبت مخالفته، مشيراً إلى متابعة البلدية المستمرة وسعيها الدائم للحفاظ على صحة المواطن والمقيم من المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة, مبيناً أن المنشآت الصحية تخضع إلى برنامج رقابي مبرمج ضمن الخطط المجدولة، حيث يتم مطابقة مدى استيفاء المنشأة للمواصفات والاشتراطات الصحية وتحديد المخالفات والنقاط الحرجة.وأضاف أن أبرز المخالفات التي تم رصدها تمثلت في سوء النظافة في المؤسسات الغذائية, وعدم وجود البطاقات الصحية للعاملين, ووجود أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية، وخطورة التلوث التبادلي، ومخالفة عملية تذويب الأغذية المجمدة، ومخالفات تتعلق بالحفظ الحراري للأغذية، وتخزين الأغذية في أماكن غير معتمدة وبيئة غير صالحة تؤدي إلى تلوث وفساد الأغذية، ومخالفات تتعلق باستخدام معدات وأدوات غير مطابقة للمواصفات.وأشار المهندس الزايدي إلى أنه بالنسبة لمخالفات مغاسل الملابس تتمثل في عدم النظافة أو مخالفات متعلقة بصيانة المحل، ووضع الملابس على الأرض مما يجعلها عرضة للتلوث، ومخالفة ترك المياه تتسرب للشوارع العامة, مؤكداً حرص البلدية على تحقيق المعيار الأعلى للصحة من خلال التشديد على التزام المنشآت بقواعد النظافة العامة عن طريق وضع آلية للرقابة على هذه المنشآت للتأكد من التزامها بالاشتراطات عبر فريق من المراقبين, إضافة إلى ضرورة امتثال المنشآت الصحية وتعاونها لتصحيح أوضاعها من أجل سلامة وصحة المجتمع.// انتهى //11:58ت م0037