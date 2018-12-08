السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الفلسطينية

رام الله 01 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسأشارت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، إلى ترحيب الحكومة الفلسطينية بنتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أظهرت انحياز العالم إلى الحق الفلسطيني ونبذ سبل الهيمنة والغطرسة.وسلطت الضوء على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.وركز صحف السبت على أقوال نبيل أبو ردينه الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن منظمة التحرير الفلسطينية أثبتت اليوم إنها قادرة على حماية المشروع الوطني الفلسطيني.وأولت اهتمامًا باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها أمس، ثمانية قرارات لصالح فلسطين بأغلبية ساحقة، بعد أقل من 24 ساعة على إفشال القرار الأميركي المتعلق بإدانة النضال الوطني الفلسطيني، وتصويتها بأغلبية ساحقة للتأكيد على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال، بما في ذلك القدس الشرقية.ونشرت صحف فلسطين ترحيب جامعة الدول العربية، بنتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أظهرت دعم العالم للحق الفلسطيني.// انتهى //11:49ت م0035