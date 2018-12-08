السعودية اليوم / تحرير 11 مدنيًا من سجن لطالبان بإقليم هلمند جنوب أفغانستان

عام / تحرير 11 مدنيًا من سجن لطالبان بإقليم هلمند جنوب أفغانستان
كابول 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واس
أعلن الجيش الأفغاني تحرير 11 مدنيًا على الأقل من سجن لحركة طالبان في إقليم هلمند الواقع جنوب البلاد خلال عملية للقوات الخاصة الأفغانية.
وأكد بيان صادر عن فيلق "مايواند 215" التابع للجيش الأفغاني اليوم - حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية - أنه تم تنفيذ العملية أمس، بمنطقة سانجين في إقليم هلمند، مشيرًا إلى أن العملية لم تسفر عن وقوع إصابات من المدنيين أو العسكريين.
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