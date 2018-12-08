السعودية اليوم / اهتمامات الصحف السودانية

الخرطوم 01 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على توقيع السودان ويوغندا، أمس في كمبالا، عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين الوزارات والمؤسسات الحكومية بين البلدين في مختلف المجالات.وأشارت الصحف إلى اعتقال السلطات المغربية أمس ستة أشخاص للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش وتخطيطهم لعمليات إرهابية.وأبرزت تأكيد مستشار الرئيس اليمني عضو الوفد الحكومي عبدالعزيز جباري في مشاورات السلام اليمنية مع ميليشيات الحوثي، أنه لم يحدث أي اختراق بأي ملف من الملفات التي نوقشت في إجراء بناء الثقة حتى الآن.وعرجت على إصابة 33 فلسطينيا بجروح والعشرات بالاختناق أمس في مواجهات بين مئات الفلسطينيين، والجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة في إطار مسيرات العودة.ونشرت إعلان محافظ نينوى نوفل العاكوب أمس، غرق عشرات القرى جراء الأمطار المستمرة والسيول في مختلف مناطق المحافظة الواقعة بشمال غرب العراق.ولفتت الانتباه إلى تجديد الولايات المتحدة، امس ، نقدها شديد اللهجة لميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة الذي تلتقي أكثر من مئة دولة، الأيام المقبلة في مدينة مراكش في المغرب لإقراره.// انتهى //11:26ت م0031