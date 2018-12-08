شكرا لقرائتكم خبر عن «تمور الأحساء» يقدم خدمات التبخير الحقلي للمزارعين والان نبدء بالتفاصيل

يقدم مصنع التمور بالأحساء التابع للمؤسسة العامة للري خدمات التبخير الحقلي للمزارعين الراغبين في المحافظة على تمورهم من الإصابة الحشرية.

أوضح ذلك لـ ”الخليج 365” مدير المصنع المكلف م. هشام العبدالمحسن، مشيرا إلى أن المصنع يقدم خدمات عديدة للمزارعين، ومن تلك الخدمات شراء التمور منهم بنسب تدعم صغار المزارعين في تسويق تمورهم، وصرف عهد السلال للمزارعين الموردين وتخصيص الحصة الكبرى من الكمية المخصصة للشراء لصغار المزارعين.

نظم الري

وأكد العبدالمحسن دعم المزارعين المطبقين لنظم الري الحديثة (الترشيد) بمبلغ (5) ريالات للكيلوجرام و(3) ريالات للتمور غير المطبقة لنظم الري الحديثة، وتحسين أسعار الشراء في السوق المحلي والمحافظة عليه ووضع حد أدنى للشراء وتخفيف أعباء النقل على المزارعين في تلك المناطق والمجاورة لها، وإعطاء الفرص للمزارعين في توريد تمورهم في حالة الرفض وعقد لجان إعادة النظر في التمور المرفوضة وإمكانية استبدال التمور الموردة والتعريف بتمور المزارعين عالميا من خلال دعم برنامج الغذاء العالمي بواسطة مركز الملك سلمان للإغاثة بالإضافة إلى الإعانات الحكومية المباشرة للدول المنكوبة والمتضررة من الكوارث الطبيعية واستقبال الأصناف ذات التسويق المنخفض وشرائها بأسعار منافسة والرفع من قيمتها السوقية.

أصناف التمور

وأشار العبدالمحسن إلى أصناف التمور المورد والمعتمدة بالمناطق على النحو التالي: الأحساء (خلاص، شيشي، رزيز، شبيبي)، بريـدة (سكري، خضري، شــقر، برحي، خلاص)، الرياض (سري، خضري، سلج، صفري، منيفي، برحي) الخرج (سري، خضري، صفري، خشرم، منيفي، برحي، خلاص) المدينة المنورة (برني، ربيعة، الحلوة)، سـدير والمجمعة (خضري، ســلج، برحي)، عنيزة (سكري، برحي، شــقر)، الأفلاج (ســري، صفـري)، الزلفي (خضري، شقر، مسكاني، سكري)، حائل (كسبة، الرخيمي، الحمراء)، تبـوك (برني، الحلوة)، الدوادمي (خضـري، شــقر)، شـقراء (خضري، سلج، شقر)، القطيـف (رزيز، خلاص، شيشي)، وادي الدواسر (ســـري).