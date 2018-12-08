شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان يهنئ الملك سلمان بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) رفع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة. رفع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة. وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه في «تويتر»: «اتقدم بالتهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين في ذكرى البيعة الرابعة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والإستقرار وأن يحفظ بلادنا في ظل مليكنا وولي عهده الأمين يحفظهما الله».



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