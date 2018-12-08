شكرا لقرائتكم خبر نائب وزير الحج: مشاريع تطويرية تدعم الكوادر المحلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط أن فرص الشراكة التكاملية بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير قطاع خدمات الحج والعمرة تسير بخطى ثابتة لتحقيق رؤية المملكة 2030، مبينا أن الفرص والمبادرات التي نتجت عن الشراكة بين الوزارة وغرفة مكة ستظهر على شكل مشاريع تطويرية وأخرى لدعم الكوادر المحلية ببرامج التأهيل والتدريب والتي بدورها ستسهم في دعم المنتج المحلي لخدمة القطاع.

وأضاف خلال لقاء في مقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أمس الأول، بحضور رئيس مجلس الإدارة هشام كعكي، ونائبه رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة مروان شعبان وعدد من أعضاء المجلس والمهتمين في قطاع خدمات الحج والعمرة، أن الوزارة ستعمل على تبني المبادرات النوعية للقطاع الخاص التي تتوافق مع توجهاتها المستقبلية المتناغمة مع رؤية المملكة 2030، وذلك لتيسير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

بدوره أبدى رئيس مجلس إدارة الغرفة هشام كعكي استعداد إدارته التام بالتنسيق مع القطاع الخاص لطرح الفرص الاستثمارية والمبادرات الخلاقة والعمل مع وزارة الحج والعمرة في سبيل تطوير القطاعات التي تقدم خدماتها لضيوف الرحمن، وستعمل الغرفة بجميع إمكانياتها لتنظيم ورش العمل في مختلف مجالات قطاع الحج والعمرة من خلال استقطاب رجال الأعمال والمختصين من ذوي الخبرة لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في سبيل تحقيق المبادرات وبناء شراكة فاعلة.

من جهته أفاد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة مروان شعبان بأن مبادرات شركات الحج والعمرة تشمل مختلف مجالات التدريب والتأهيل والتوظيف وتوطين الوظائف في خدمات ضيوف الرحمن، ودعم المنتج المحلي، وهي جزء من عشرات المبادرات التي تبنتها الغرفة مع الوزارة بما يحقق الشراكة التكاملية، مؤكدا أن دور الغرفة لا يقتصر على هذا فحسب بل تعمل على دراسة المعوقات بجميع أشكالها وإيجاد الحلول وتيسير الفرص لقطاعات الحج والعمرة.