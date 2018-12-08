«شمعة أمل» تضيء فعاليات اليوم العالمي للإعاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ نجران شاركت جمعية الأمير مشعل بن عبدالله للاحتياجات الخاصة بنجران «شمعة أمل»، في اليوم العالمي للإعاقة واليوم العالمي للتطوع بفعاليات متنوعة. وأوضح مدير الجمعية حمد آل مسعد أن مشاركة الجمعية تمثلت في أركان تعريفية بخدمات وأنشطة وبرامج الجمعية، والتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوعية المجتمع بحقوقهم وواجباتهم، إضافة إلى توزيع منشورات عن فوائد التطوع وتأثيره الإيجابي على الفرد والمجتمع.



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