شكرا لقرائتكم خبر «إلا الوطن» مبادرة لطلاب ابتدائية عثمان بن عفان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة -جدة

جسد طلاب مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بتعليم جدة أروع لوحة فنية لهذا الوطن الغالي، تعبر عن انتمائهم وحبهم للوطن، تمثلت في عبارة «إلا الوطن».

من جهته قدم قائد المدرسة عبدالله الشمراني، ووكيل الشؤون المدرسية عبدالله الزهراني شكرهما لجميع الطلاب والمعلمين المساهمين، وكذلك المرشد الطلابي محمود الشمراني، ورائد النشاط المدرسي عيسى المالكي على فكرة المبادرة الغالية.