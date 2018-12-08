"البيئة": بدء زراعة 300 هكتار كحقول إرشادية للاستفادة من الأمطار الموسمية

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بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خلال هذا الموسم، بزراعة مساحة 300 هكتار كحقول إرشادية للزراعة المطرية (البعلية)، بالتعاون مع جامعة الملك خالد كجهة استشارية تشرف على الدراسة، ومجلس الجمعيات التعاونية كجهة منفذة، ضمن مشروع الاستفادة من مياه الأمطار الموسمية في الزراعة.
وأوضحت الوزارة أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن تنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية التي ستبدأ عام ٢٠١٩م، الذي من أهدافها "الزراعة المطرية"، مبينة أن المساحة المستهدفة بـ 300 هكتار ستكون حقولاً إرشادية لتقدير خط الأساس من إنتاجية المحاصيل المستهدفة التي ستتم زراعتها وتشمل: (الحنطة والدخن والذرة الرفيعة والسمسم)، حيث ستعتمد زراعة هذه المحاصيل على مياه الأمطار.
وبيّنت الوزارة أن هذا البرنامج يهدف إلى التعرف على حجم إنتاجية وتكلفة زراعة الهكتار الواحد من كل نوع مستزرع من الأنواع المستهدفة، من خلال الاستفادة من مياه الأمطار فقط، حيث وزعت المساحة المستهدفة في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة وشملت جنوب محافظة الطائف ومناطق الباحة وعسير وجازان.
"البيئة": بدء زراعة 300 هكتار كحقول إرشادية للاستفادة من الأمطار الموسميةمسلّم الهواملة الخليج 365 2018-12-08
بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خلال هذا الموسم، بزراعة مساحة 300 هكتار كحقول إرشادية للزراعة المطرية (البعلية)، بالتعاون مع جامعة الملك خالد كجهة استشارية تشرف على الدراسة، ومجلس الجمعيات التعاونية كجهة منفذة، ضمن مشروع الاستفادة من مياه الأمطار الموسمية في الزراعة.
وأوضحت الوزارة أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن تنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية التي ستبدأ عام ٢٠١٩م، الذي من أهدافها "الزراعة المطرية"، مبينة أن المساحة المستهدفة بـ 300 هكتار ستكون حقولاً إرشادية لتقدير خط الأساس من إنتاجية المحاصيل المستهدفة التي ستتم زراعتها وتشمل: (الحنطة والدخن والذرة الرفيعة والسمسم)، حيث ستعتمد زراعة هذه المحاصيل على مياه الأمطار.
وبيّنت الوزارة أن هذا البرنامج يهدف إلى التعرف على حجم إنتاجية وتكلفة زراعة الهكتار الواحد من كل نوع مستزرع من الأنواع المستهدفة، من خلال الاستفادة من مياه الأمطار فقط، حيث وزعت المساحة المستهدفة في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة وشملت جنوب محافظة الطائف ومناطق الباحة وعسير وجازان.
08 ديسمبر 2018 - 1 ربيع الآخر 1440
11:00 AM
لتقدير خط الأساس من إنتاجية المحاصيل المستهدفة المعتمدة فقط على مياه الأمطار
بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خلال هذا الموسم، بزراعة مساحة 300 هكتار كحقول إرشادية للزراعة المطرية (البعلية)، بالتعاون مع جامعة الملك خالد كجهة استشارية تشرف على الدراسة، ومجلس الجمعيات التعاونية كجهة منفذة، ضمن مشروع الاستفادة من مياه الأمطار الموسمية في الزراعة.
وأوضحت الوزارة أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن تنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية التي ستبدأ عام ٢٠١٩م، الذي من أهدافها "الزراعة المطرية"، مبينة أن المساحة المستهدفة بـ 300 هكتار ستكون حقولاً إرشادية لتقدير خط الأساس من إنتاجية المحاصيل المستهدفة التي ستتم زراعتها وتشمل: (الحنطة والدخن والذرة الرفيعة والسمسم)، حيث ستعتمد زراعة هذه المحاصيل على مياه الأمطار.
وبيّنت الوزارة أن هذا البرنامج يهدف إلى التعرف على حجم إنتاجية وتكلفة زراعة الهكتار الواحد من كل نوع مستزرع من الأنواع المستهدفة، من خلال الاستفادة من مياه الأمطار فقط، حيث وزعت المساحة المستهدفة في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة وشملت جنوب محافظة الطائف ومناطق الباحة وعسير وجازان.
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المصدر : الخليج 365
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