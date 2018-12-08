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انت الان تتابع قبل انطلاق "الجنادرية" بأسبوعين .. شاهد ما يحدث على الطريق المؤدي للمهرجان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
واصلت بلدية الروضة أعمالها في تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوه البصري على الطريق المؤدي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الذي سينطلق بعد نحو أسبوعين من الآن؛ حيث قامت بتمهيد الطرق وحجز المركبات المخالفة وإزالة أكشاك الشاي ومباسط الحطب.
ميدانياً، ووفقاً لتوجيهات أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس؛ بمعالجة جميع مصادر التشوه البصري ضمن نطاق بلدية الروضة في حيي الرمال والجنادرية تم وضع ملصقات قطع خدمات على استراحات مستخدمة ورش صيانة للمعدات الثقيلة، حجز سيارات لباعة جائلين، ومتابعة منع المخالفين والباعة الجائلين من الوقوف على الطريق المؤدي لمهرجان التراث والثقافة، وأيضاً معالجة واصلاح حفر عدد 7 مواقع ضمن مخطط الشروق.
وفي حي الرمال، جرت معالجة واصلاح هبوطات عدد 4 مواقع، كما واصلت فرق البلدية المكلفة بدعم ومساندة من الأدارة العامة للنظافة "اليمامة"، والإدارة العامة للتشغيل والصيانة المكلف بنطاق البلدية بإصلاح الحفر والهبوطات "المشرق"، نتج عنها طريق الجنادرية، وطريق التخصصي ومخطط الشروق وصولاً حتى حي الرمال حيث تم إنجاز التالي:
أولاً: طريق التخصصي
١-إزالة خيام عدد (٤) مواقع.
٢-إزالة أكشاك باعة الشاهي عدد (١٢) موقعاً
٣-إزالة مباسط لباعة الحطب عدد (٤) مواقع.
٤-إزالة مظلات عدد (٣) مواقع.
ثانياً: طريق الجنادرية
٥-منع وقوف شاحنات باعة الأعلاف .
٦-منع وقوف سيارات باعة الأغنام و التمور والحطب.
ثالثاً: مخطط الشروق بحي الجنادرية
٧-معالجة هبوطات عدد (١٥) موقعاً بما يعادل (٨٥١)م.
رابعاً: حي الرمال:
٨-معالجة هبوط عدد (١) موقع بما يعادل (٤٠٠)م. وازالة مخيمات، وأكشاك باعة الشاهي، وتتبع مخالفات عمالية تمثلت في تواجد عمالة تدير سوق للخضراوات والمأكولات على شارع علي البجادي بحي الرمال وكذلك بجوار جامع زيد الملحي بحي اليرموك الذي يحدث كل يوم جمعة ويبدأ من ساعات الصباح حتى المساء، كما تمت صيانة وإغلاق حفرة مفتوحة تشكل خطراً على المارة، وخاصة الأطفال على طريق الامام محمد بن سعود بين حي أشبيلية واليرموك.
قبل انطلاق "الجنادرية" بأسبوعين .. شاهد ما يحدث على الطريق المؤدي للمهرجانعيسى الحربي الخليج 365 2018-12-08
واصلت بلدية الروضة أعمالها في تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوه البصري على الطريق المؤدي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الذي سينطلق بعد نحو أسبوعين من الآن؛ حيث قامت بتمهيد الطرق وحجز المركبات المخالفة وإزالة أكشاك الشاي ومباسط الحطب.
ميدانياً، ووفقاً لتوجيهات أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس؛ بمعالجة جميع مصادر التشوه البصري ضمن نطاق بلدية الروضة في حيي الرمال والجنادرية تم وضع ملصقات قطع خدمات على استراحات مستخدمة ورش صيانة للمعدات الثقيلة، حجز سيارات لباعة جائلين، ومتابعة منع المخالفين والباعة الجائلين من الوقوف على الطريق المؤدي لمهرجان التراث والثقافة، وأيضاً معالجة واصلاح حفر عدد 7 مواقع ضمن مخطط الشروق.
وفي حي الرمال، جرت معالجة واصلاح هبوطات عدد 4 مواقع، كما واصلت فرق البلدية المكلفة بدعم ومساندة من الأدارة العامة للنظافة "اليمامة"، والإدارة العامة للتشغيل والصيانة المكلف بنطاق البلدية بإصلاح الحفر والهبوطات "المشرق"، نتج عنها طريق الجنادرية، وطريق التخصصي ومخطط الشروق وصولاً حتى حي الرمال حيث تم إنجاز التالي:
أولاً: طريق التخصصي
١-إزالة خيام عدد (٤) مواقع.
٢-إزالة أكشاك باعة الشاهي عدد (١٢) موقعاً
٣-إزالة مباسط لباعة الحطب عدد (٤) مواقع.
٤-إزالة مظلات عدد (٣) مواقع.
ثانياً: طريق الجنادرية
٥-منع وقوف شاحنات باعة الأعلاف .
٦-منع وقوف سيارات باعة الأغنام و التمور والحطب.
ثالثاً: مخطط الشروق بحي الجنادرية
٧-معالجة هبوطات عدد (١٥) موقعاً بما يعادل (٨٥١)م.
رابعاً: حي الرمال:
٨-معالجة هبوط عدد (١) موقع بما يعادل (٤٠٠)م. وازالة مخيمات، وأكشاك باعة الشاهي، وتتبع مخالفات عمالية تمثلت في تواجد عمالة تدير سوق للخضراوات والمأكولات على شارع علي البجادي بحي الرمال وكذلك بجوار جامع زيد الملحي بحي اليرموك الذي يحدث كل يوم جمعة ويبدأ من ساعات الصباح حتى المساء، كما تمت صيانة وإغلاق حفرة مفتوحة تشكل خطراً على المارة، وخاصة الأطفال على طريق الامام محمد بن سعود بين حي أشبيلية واليرموك.
08 ديسمبر 2018 - 1 ربيع الآخر 1440
10:58 AM
تحركات ميدانية لبلدية الروضة جاءت على أربعة محاور ووفق ثمانية مسارات متنوعة
واصلت بلدية الروضة أعمالها في تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوه البصري على الطريق المؤدي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الذي سينطلق بعد نحو أسبوعين من الآن؛ حيث قامت بتمهيد الطرق وحجز المركبات المخالفة وإزالة أكشاك الشاي ومباسط الحطب.
ميدانياً، ووفقاً لتوجيهات أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس؛ بمعالجة جميع مصادر التشوه البصري ضمن نطاق بلدية الروضة في حيي الرمال والجنادرية تم وضع ملصقات قطع خدمات على استراحات مستخدمة ورش صيانة للمعدات الثقيلة، حجز سيارات لباعة جائلين، ومتابعة منع المخالفين والباعة الجائلين من الوقوف على الطريق المؤدي لمهرجان التراث والثقافة، وأيضاً معالجة واصلاح حفر عدد 7 مواقع ضمن مخطط الشروق.
وفي حي الرمال، جرت معالجة واصلاح هبوطات عدد 4 مواقع، كما واصلت فرق البلدية المكلفة بدعم ومساندة من الأدارة العامة للنظافة "اليمامة"، والإدارة العامة للتشغيل والصيانة المكلف بنطاق البلدية بإصلاح الحفر والهبوطات "المشرق"، نتج عنها طريق الجنادرية، وطريق التخصصي ومخطط الشروق وصولاً حتى حي الرمال حيث تم إنجاز التالي:
أولاً: طريق التخصصي
١-إزالة خيام عدد (٤) مواقع.
٢-إزالة أكشاك باعة الشاهي عدد (١٢) موقعاً
٣-إزالة مباسط لباعة الحطب عدد (٤) مواقع.
٤-إزالة مظلات عدد (٣) مواقع.
ثانياً: طريق الجنادرية
٥-منع وقوف شاحنات باعة الأعلاف .
٦-منع وقوف سيارات باعة الأغنام و التمور والحطب.
ثالثاً: مخطط الشروق بحي الجنادرية
٧-معالجة هبوطات عدد (١٥) موقعاً بما يعادل (٨٥١)م.
رابعاً: حي الرمال:
٨-معالجة هبوط عدد (١) موقع بما يعادل (٤٠٠)م. وازالة مخيمات، وأكشاك باعة الشاهي، وتتبع مخالفات عمالية تمثلت في تواجد عمالة تدير سوق للخضراوات والمأكولات على شارع علي البجادي بحي الرمال وكذلك بجوار جامع زيد الملحي بحي اليرموك الذي يحدث كل يوم جمعة ويبدأ من ساعات الصباح حتى المساء، كما تمت صيانة وإغلاق حفرة مفتوحة تشكل خطراً على المارة، وخاصة الأطفال على طريق الامام محمد بن سعود بين حي أشبيلية واليرموك.
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المصدر : الخليج 365
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